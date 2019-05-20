郭稱參選幫韓解套　韓國瑜：聽了暖心

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月20日電（記者 蔣繼平）中國國民黨黨內“總統”初選選情升溫，針對鴻海董事長郭台銘20日表示參選“總統”是替韓國瑜解套，當選後一定幫高雄發大財。高雄市長韓國瑜受訪時回應，郭今天的說法比前幾天緩和且溫馨，能感受到同志間的情誼，聽了後內心感到也比較溫暖。



郭台銘20日在雲林縣參加活動時表示，自己出面參選是替高雄市長韓國瑜解套，讓韓國瑜能安心當市長，全力發展高雄經濟，並強調未來若自己選上，一定幫高雄發大財。



韓國瑜20日下午出席高雄漢來大飯店舉辦的“人類登月50周年”紀念月 Snoopy（史努比）高雄城市探險活動記者會後，媒體也趁機在電梯口前詢問“郭台銘講參選替你解套，他顧中央，你顧地方？”的看法。



韓國瑜表示，其實郭台銘董事長講法比前幾天緩和且溫馨可愛很多，感覺同志之間是有很深厚的情誼的。韓也說“我聽了以後，我覺得心裡面感受到是比較溫暖。”



韓國瑜說，事實上郭台銘董事長必須向選民繼續來述說他為什麼要參選“總統”，這個方面的重要性，絕對比韓國瑜重要，人民才是重要太多了。



韓國瑜也建議郭台銘董事長繼續走，繼續到基層，繼續傾聽，一定會感覺到台灣社會有很多不一樣的聲音，很多不同階層有不同的生活方式跟心聲，多傾聽是有幫助的。



媒體又追問“郭董是怎樣來幫你解套？”



韓國瑜則說，“郭是分工角度，我理解他的意思，非常尊重他的看法！”韓說，這兩天郭台銘到了台東、雲林，將來也一定會來高雄，對每一個“總統”候選人來講，多鼓勵來南部看一看，對台灣基層，南北之間一定會有更深入的看法。