綠五青壯代籲蔡英文放棄連任　推賴參選

綠營五位青壯代舉行“對蔡英文的呼籲”記者會。（照片：《民報》提供） 中評社台北5月20日電／綠營五位青壯代台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍律師、台灣大學法學院名譽教授賀德芬、民報董事長陳永興、凱達格蘭學校校長金恆煒與東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒，在蔡英文就職三周年之際，舉行“對蔡英文的呼籲”記者會，發表聲明呼籲蔡英文放棄連任，讓更有希望勝選的候選人出線，確保本土政權的繼續執政。他們並批評蔡英文對黨內初選的排斥態度，掌控民進黨五人協調小組、中執會、中常會，為其量身訂做初選，實已違反民主精神。透過不公平、不正當手段取得民進黨提名，亦將被選民唾棄，喪失本土政權的執政延續機會。



繼獨派四大老李遠哲、高俊明、彭明敏與吳澧培發表公開信後，再次有綠營人士集體站出來呼籲蔡英文放棄連任，推舉前“行政院長”賴清德代表民進黨參選2020。



以下為聲明全文：



今天是蔡英文就職三周年，“總統”本人當然對完全執政三年的政績自我感覺良好。但2018年地方選舉民進黨空前未有的挫敗，實已說明台灣選民對蔡英文的執政投下了否定的民意。為此也才有高俊明牧師、彭明敏教授、吳澧培資政、李遠哲博士等四大老的公開呼籲，希望蔡英文放棄2020年“總統”大選的角逐，改由更有希望勝選的候選人帶領民進黨重整旗鼓，喚回台灣選民的信心，才能確保本土政權的繼續執政。



我們六位不同專業領域的青壯世代憂心者，抱著和四大老相同的心情，為台灣前途著想，呼應四大老主張，在此蔡英文執政三周年時刻分別從（一）司法改革與打擊弊案、（二）轉型正義與原民權益、（三）教育改革與學術尊嚴、（四）言論自由與媒體自主、（五）外交國防與兩岸關係、（六）人民公投與國家主權。不同角度分析蔡英文的施政不得民心之事實，特別是蔡英文執政以來用人不當已是舉國皆知，有些原本深獲支持的政策，也因無能執行而飽受批評。觀察其2018敗選之後並無真正的反省改革，環繞其周圍坐享權利、違背民意的小人仍然得意霸道，掌控國家和黨政大權，確實使民心失望更加嚴重，令人不禁為蔡英文之堅持參選到底深感憂慮和不解。



本來在人民失望與憂心的氛圍中，喜見賴清德前院長宣布登記參選2020民進黨內“總統”初選的消息，全民期待一場公平透明的君子之爭，能帶給民進黨浴火重生的機會，也帶給台灣未來一絲新希望，誠如賴清德所言“力挽狂瀾，用行動帶來希望”為民進黨保住最後一口氣的努力，獲得大家的支持和肯定。



可是，不幸的是蔡英文對初選的排斥態度，在其掌控下的民進黨五人協調小組，中執會、中常會不斷地更改初選時程和初選辦法，一再為其量身訂做的初選已違反民主精神。破壞民主機制的民進黨初選迄今，已失去其正當性與公信力，假設蔡英文透過不公平、不正當的手段取得民進黨提名，最終仍將被選民唾棄，而喪失了本土政權的執政延續機會。



在此台灣危急關鍵時刻，我們誠摯呼籲蔡英文放棄連任的想法，推舉賴清德代表民進黨參選“總統”，如此才是團結所有支持的力量，打贏2020“總統”大選保住本土政權的唯一希望，這樣也才能重振台灣人民的信心和最大的支持。



共同聲明者：金恆煒、施正鋒、賀德芬、張旭成、鄭文龍、陳永興

