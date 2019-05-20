林富男：恆春機場應轉型國際機埸救墾丁觀光

左起：恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽、南台灣觀光產業聯盟總召林富男、時任民航局高雄航空站主任朱耀光、屏東縣觀光協會理事長王樹嘉 中評社墾丁5月20日電（作者 林富男）據19日台灣媒體報導， 屏東縣恆春機場2004年啟用為民用國内機埸，但因偶有所謂的落山風，每年10月到隔年4月，常會造成班機無法起降或停飛，以致旅客相繼流失，肇致政府宣佈5月28日起停飛。



林富男抨擊 ，這是無能的政府所做的決定。會有這樣的下埸，問題出在政府將恆春機場定位為“國内機埸”，台灣以外的航班根本無法抵達觀光勝地墾丁國家公園。台灣現在有了高鐵及二條高速公路，除了正副“總統”及“行政院長”外，不會有人想搭飛機到墾丁旅遊。



台灣現有17座機場可供國際航班起降即所謂國際機埸（花蓮、台東、澎湖皆是），為什麼獨漏恒春機場？筆者認為要復甦恒春機埸，發展墾丁觀光，當前唯一的生路，就是將其核定為國際航班可起降的機場，再由業者招攬兩個半小時内航程可到墾丁的觀光客。如：日韓浙閩粤港澳等。換句話說，恆春機場應當要以發展境外觀光客為主，而非將其定位為台灣旅客。



筆者再問，“中央”及地方政府近十年來對墾丁有做些什麼建設？有做什麼大型活動？有做什麼對外行銷？為政者有無愧對地方及人民！難怪墾丁觀光客直直落？觀光業界哀鴻遍野業者指著又駡又怨。



很多人知道泰國有個蘇美島，面積與人口大概和恆春半島相同，她的機場遠小於恆春機場，只用簡單椰子樹幹加木頭去搭建被稱為“不像機埸的機埸”，但她是國際機場，歐美觀光客趨之若鶩。想想吧！恆春機場就是因為不是國際機場，境外航班沒有辦法起降，而失去了太多機會。



無能的政府不作為，迨慢的政客找理由。當前政府無力向西攬客，但也不能看著墾丁的蕭條而不管。我堅信春風會從恒春吹起，墾丁的春燕必將來臨，另類思考吧！將恆春機場轉型為國際機場，業者必能招攬到境外觀光客。總之，墾丁的觀光救不救，端賴蔡政府與從政者要做或不做而己。



（作者林富男，南台灣觀光產業聯盟總召集人、墾丁天鵝湖湖畔別墅飯店董事長）

