我國農民工月均收入保持穩定增長

中評社北京5月20日電／國家統計局近日對外發布的《2018年農民工監測調查報告》顯示：2018年，我國農民工總量為2.8836億人，農民工月均收入3721元，比上年增長6.8%，增速比上年提高0.4個百分點。農民工月均收入保持了穩定增長。



報告顯示，去年，我國農民工總量比上年增加184萬人，增長0.6%。農民工增量比上年減少297萬人，總量增速明顯比上年回落1.1個百分點。在農民工總量中，在鄉內就地就近就業的本地農民工11570萬人，比上年增長0.9%。在外出農民工中，進城農民工13506萬人，比上年減少204萬人，下降1.5%。



從輸入地看，在東部地區就業的農民工15808萬人，比上年減少185萬人，下降1.2%，占農民工總量的54.8%。在中部地區就業的農民工6051萬人，比上年增長2.4%，占農民工總量的21.0%。在西部地區就業的農民工5993萬人，比上年增長4.2%，占農民工總量的20.8%。在東北地區就業的農民工905萬人，比上年下降1.0%，占農民工總量的3.1%。



分行業看，在第三產業就業的農民工比重過半。從事第三產業的農民工比重為50.5%，比上年提高2.5個百分點。一是從事傳統服務業的農民工繼續增加。從事住宿和餐飲業的農民工比重為6.7%，比上年提高0.5個百分點；從事居民服務、修理和其他服務業的農民工比重為12.2%，比上年提高0.9個百分點。二是脫貧攻堅開發了大量公益崗位，在公共管理、社會保障和社會組織行業中就業的農民工比重為3.5%，比上年提高0.8個百分點。從事第二產業的農民工比重為49.1%，比上年下降2.4個百分點。其中，從事製造業的農民工比重為27.9%，比上年下降2.0個百分點；從事建築業的農民工比重為18.6%，比上年下降0.3個百分點。



從收入看，製造業、建築業、交通運輸倉儲和郵政業收入增速分別比上年提高1.9、1.1和0.1個百分點；居民服務、修理和其他服務業收入增速與上年持平；批發和零售業、住宿和餐飲業收入增速分別比上年回落0.4和0.8個百分點。



（來源：人民日報）