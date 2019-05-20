2018全國旅遊業對GDP綜合貢獻9.94萬億元

中評社北京5月20日電／從少數人的享受到走進大眾生活，從暢游大江南北到領略世界風情，從滿足於看山看水到更加注重精神文化享受……旅遊休閑正成為中國人的必需品，旅遊消費日益成為拉動經濟增長的新動力。



如今的旅遊業，需求一側迅猛擴張：市場不斷細化，消費體驗向個性化、多元化、高品質方向發展，巨大增長潛力的背後是群眾對於美好生活的向往。供給一側優化升級：文旅融合加速，知名品牌湧現，景區品質提升，特色產品出新，夜間消費走強。旅遊消費，還可以更旺。



2018年，國內旅遊人數55.39億人次，比上年同期增長10.8%；入出境旅遊總人數2.91億人次，同比增長7.8%；全年實現旅遊總收入5.97萬億元，同比增長10.5%。初步測算，全年全國旅遊業對GDP的綜合貢獻為9.94萬億元，占GDP總量的11.04%。



隨著消費升級步伐加快，旅遊休閑已成為國民日常生活中的重要組成部分，成為拉動消費和經濟增長的新動力。



需求強勁市場旺，旅遊走進大眾日常生活



在海南，前來學習和體驗皮劃艇、帆船等水上運動的遊客絡繹不絕；在重慶，嘗美食、賞美景、聽川劇這樣的慢生活受到追捧；在內蒙古，花季旅遊活動吸引了大量遊客前往踏青……



放假期間，各地人們紛紛走出家門，領略自然風光、品嘗特色美食、體驗民俗風情，以豐富多彩的形式盡享假日時光。假期旅遊市場的繁榮體現了人們對於美好生活的追求，旅遊成為衡量人們獲得感、幸福感和安全感的重要標誌。



回看2019年已經過去的幾個公共假期，旅遊已經成為人民幸福生活的必需品。2019年春節假期，全國旅遊總接待人次達4.15億，同比增長7.6%；實現旅遊收入5139億元，同比增長8.2%。清明假日期間全國國內旅遊接待總人數1.12億人次，同比增長10.9%；實現旅遊收入478.9億元，同比增長13.7%。剛剛過去的“五一”小長假，公眾出游的熱情再次點燃，全國國內旅遊接待總人數1.95億人次，按可比口徑增長13.7%；實現旅遊收入1176.7億元，按可比口徑增長16.1%。



攜程公共事務部相關負責人表示，隨著收入增長和物質需求得到一定程度上的滿足，人們對於精神文化的消費需求迅猛擴張，更加重視個性化、多元化、高品質的消費體驗。旅遊市場需求不斷細化，從千人千面到一人千面，在吃住行游購娛等方面有了更高的要求。



“旅遊已經從少數人的享受走進國民大眾的日常生活，我國旅遊經濟正在進入大眾旅遊新時代、全域旅遊新方位、品質旅遊新階段。”中國旅遊研究院院長戴斌說，連續10年的國民休閑調查表明，城鄉居民外出活動的半徑在不斷擴大，旅遊占休閑活動的比重日漸上升。從有監測以來的歷史數據看，國民分季度出游意願基本維持在82%—87%之間的高位，且處於波動上升態勢。



供給豐富選擇多，品味文化成風尚



“這部劇重現了麗江長達千年的歷史與傳說，布景美輪美奐，情節跌宕起伏，非常值得一看。”四川遊客王蓉趁著休假前往麗江旅遊，大型歌舞劇《麗江千古情》讓她印象深刻。



此外，麗江千古情景區還將上演實景演出《麗江戀歌》、藏族原生態歌舞《藏謎》等數十場演藝秀。“期待有更多更豐富的文化旅遊項目可供選擇。”王蓉說。



旅遊不再是簡單地看山看水，在游山賞水中品味文化，成為旅遊新風尚。為了滿足人們不斷增長的文化休閑需求，我國不斷推進旅遊供給側結構性改革，文旅融合發展進程加速，新供給層出不窮。數據顯示，從2013年到2017年，我國旅遊演藝節目台數增長了43%；旅遊演藝場次增長了61%；旅遊演藝觀眾人次增長了145%；旅遊演藝票房收入增長了128%。



今年3月，文化和旅遊部印發了《關於促進旅遊演藝發展的指導意見》，明確提出到2025年，旅遊演藝市場繁榮有序，發展布局更為優化，湧現一批有示範價值的旅遊演藝品牌，形成一批運營規範、信譽度高、競爭力強的經營主體。預計旅遊市場上將有更多精彩絕倫的旅遊演出供遊客觀賞。



近年來，全國各地推出的研學游、科技游、康養游、美食游等特色產品引爆市場，滿足了遊客個性化、多樣化的需求。伴隨旅遊供給進一步提質挖潛，北京、上海等地紛紛出台促進夜間經濟發展的政策文件，夜間旅遊產品日漸多元。



中國旅遊研究院與銀聯商務聯合實驗室數據顯示，2019年“五一”期間，遊客夜間消費金額占全天的29.92%，遊客夜間旅遊參與度不斷提高、消費逐步走旺。夜間旅遊已成為遊客感知當地文化、體驗當地生活的重要方式，將為旅遊經濟持續健康發展提供新動能。