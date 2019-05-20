路透社：谷歌已暫停與華為部分業務往來，稱在“遵從指令”（圖片來源：網絡） 中評社北京5月20日電／路透社19日援引知情人士的說法發布“獨家消息”稱，除了通過“開放源碼許可”公開獲取的服務外，谷歌Alphabet已經暫停與華為的商業往來，這些商業往來包括硬件和軟件轉讓與提供技術的服務。華為可以繼續使用對所有人免費開放的安卓開放源代碼項目（AOSP）。在路透社看來，上述舉措會影響華為在中國以外的智能手機業務。其中，作為該公司第二大市場，華為歐洲的手機業務可能受到衝擊。



路透社稱，谷歌一位發言人說，該公司“正在遵從相關指令並研判影響”，但拒絕提供相關細節。



路透社稱，此舉可能會阻礙華為在中國境外的智能手機業務，因為華為將因此失去對谷歌安卓操作系統更新的訪問權限。報道還稱，華為下一代安卓智能手機也將不能使用包括Play Store、Gmail和YouTube等應用程序服務。



路透社還援引消息人士的話透露說，谷歌內部仍在討論受暫停影響的具體服務的細節。



此外，美國商務部代表也沒有立即就此發表評論。



路透社說，就在上周，美方將華為納入貿易“黑名單”，並立即頒布相關限制措施，使得華為公司很難與美國同行開展相關業務。報道評論說，華為將在多大程度上受到美國政府“黑名單”的傷害，目前尚不清楚。



當地時間15日，美國總統特朗普簽署行政命令，要求美國進入緊急狀態。在此緊急狀態下，美國企業不得使用對國家安全構成風險的企業所生產的電信設備。外媒普遍認為，這是在為禁止美企與華為的業務往來鋪平道路。此外，據路透社報道，在特朗普簽署行政令後，美國商務部當天發表聲明稱，正將華為公司及其附屬公司列入管制“實體名單”，禁止華為在未經美國政府批准的情況下從美國企業獲得元器件和相關技術。



中國外交部發言人陸慷16日在例行記者會上對此回應說，中方堅決反對任何國家以泛化國家安全的理由，對其他國家企業採取歧視性、不公平的做法。如果出現這種情況，中方當然會採取必要的措施維護自身的合法權益。“中國政府當然關心中國企業的合法權益。中國政府也會為維護中國企業合法權益採取必要的措施。”陸慷說。



華為創始人兼總裁任正非18日接受了日本媒體的採訪，《日本經濟新聞》英文網站當天刊登了這一消息。任正非在採訪中表示：“接二連三的威脅貿易夥伴的政策讓企業不敢再冒險，同時美國也將失去信譽。”任正非表示，華為公司將繼續開發自己的芯片，減少生產禁令帶來的影響。他還說，即使高通和其他美國供應商不向華為出售芯片，華為也“沒問題”，因為“我們已經為此做好了準備”。



《日本經濟新聞》的報道還稱，任正非說美國禁止華為業務的影響將是有限的，並表達了對長期前景的信心。“預計華為的增長可能會放緩，但只是小幅的放緩，”任正非補充說，他表示年度收入增長可能略低於20%。此外，華為公司總裁也否認了在美國本土生產5G設備的可能。他說：“即使美國請求我們在那裡生產，我們也不會去。”



（來源：環球網）