看《權游》大結局，千萬美國人“罷工”

《權力的遊戲》海報（圖片來源：網絡） 中評社北京5月20日電／當地時間19日晚，熱門美劇《權力的遊戲》迎來最終結局。根據美國哈里斯民意調查最新民調顯示：為了第一時間觀看該劇並整理看劇後的情緒，預計將有數千萬美國人選擇在播放當天（19日）或次日（20日）請假。



該民調數據顯示，《權游》大結局的播出會讓2720萬美國人的工作受到影響。這2720萬人中，約有580萬人本要在該劇大結局播出當晚工作，但他們打算請假，以便好好享受最後一集；另有1070萬美國人準備在大結局播出次日直接曠工，以便整理情緒；還有290萬美國人表示已經做好周一上班遲到的準備，340萬受訪美國人稱打算20日當天遠程處理工作。



據美國道瓊斯公司旗下的金融信息網“市場觀察”援引一家管理公司的預測稱，上述“罷工潮”將帶來33億美元的損失。不過也有分析認為，員工通過看《權游》等劇與同事及上司建立了更親密的關係。



“市場觀察”稱，自《權游》最後一季開播以來，每周約有3580萬名企業員工花費至少1小時的工作時間來談論這部劇。“爛尾”劇情也引發劇迷強烈不滿，一周前有網友發起請願要求HBO換編劇重拍《權游》第八季，截至19日請願人數已超過106萬，這在美劇史上還是頭一遭。



（來源：環球時報）