報告：世界AI企業　中國占超二成

第三屆世界智能大會上的機器人世界杯比賽（圖片來源：新華社） 中評社北京5月20日電／第三屆世界智能大會日前在津閉幕，中國新一代人工智能（AI）發展戰略研究院發布了《中國新一代人工智能科技產業發展報告（2019）》（簡稱《報告》）和《中國新一代人工智能科技產業區域競爭力評價指數（2019）》（簡稱《指數》）兩個重量級報告。其中，《指數》對四大經濟圈人工智能科技產業區域競爭力進行綜合評價，京津冀總評分為97.7分，位列四大經濟圈首位。



《報告》顯示，截至2019年2月28日，報告共檢測到745家中國人工智能企業，約占世界人工智能企業總數21.67%，排名第二。企業創建時間主要集中在2010年至2016年期間。北京市、廣東省、上海市和浙江省是人工智能企業最為集中的地區。



基於745家人工智能企業關係數據的價值網絡分析表明，中國人工智能科技產業的創新生態系統不僅是高度開放的，而且具有強大的輻射帶動作用。24.22%的企業核心人力資本擁有在國外學習經歷，19.8%擁有在國外企業工作經歷。企業的技術輸入和技術賦能關係數占比分別為31%和69%，融資關係和投資關係數占比分別為44.11%和55.78%。



從中國人工智能科技產業區域競爭力指數綜合排名看，北京市、廣東省、上海市、浙江省和江蘇省在人工智能科技產業的發展上排在第一梯隊，分值分別為90.1、42.8、28.5、25.9和18.1。四大經濟圈中，京津冀以總評分97.7分，位列四大經濟圈首位。



（來源：大公報）