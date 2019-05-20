韓國瑜見證新人結婚　分享電鍋煮鵝蛋偏方

韓國瑜送現場登記的新人對杯及筷子 (新人右二、三)。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月20日電（記者 蔣繼平）今天是520（諧音“我愛你”），中國國民黨高雄市長韓國瑜下午來到鳳山第一戶政事務所，現身替辦理結婚登記的新人們祝福，送上對杯、筷子，祝新人早生貴子。韓國瑜也不吝惜分享生子經驗談，他說，跟李佳芬結婚8年，直到試了“用電鍋煮鵝蛋”偏方後才真的成功懷孕。



韓國瑜當選高雄市長後第一個520，首次來到鳳山第一戶政事務所見證新人結婚。韓國瑜說，高雄有唯一以愛為命名的河流，就是愛河，充滿浪漫與愛情因子，歡迎男女到高雄追求愛與幸福，祝福新人們早生貴子。



韓國瑜也現場替辦理結婚登記的新人獻上祝福，送上對杯及筷子，祝福有情人終成眷屬，在高雄起家發大財。他說，看到很多新人結婚，發自內心祝福與感到開心。現場共來了8對新人，看到市長也都特別開心。



媒體也詢問韓國瑜“要不要分享生子撇步？”韓國瑜也透露一個小故事，他與李佳芬結婚8年都生不出來，後來試了一個偏方，有一位老太太叫他太太去吃鵝蛋，且用電鍋煮鵝蛋，他太太吃了好幾顆鵝蛋，不曉得是否是巧合關係，吃了幾顆鵝蛋就懷孕了。韓國瑜也說，分享一個小故事，一個偏方，不見得人人有效，就提供給大家參考。