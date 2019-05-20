王金平評蔡執政3年　兩岸更不和平等4缺失

藍委王金平。（照片：擷取自tvbs電視畫面） 中評社台北5月20日電（記者 倪鴻祥）蔡英文今天執政屆滿3周年，爭取中國國民黨2020提名的前“立法院長”、不分區“立委”王金平今天下午接受電視台新聞節目直播訪問時提出4點批評，一是“國內”更對立、更不和諧，無法促成團結，二是兩岸更不和平，三是內政花大錢但還看不到績效，四是口號多了點沒看到政績。



王金平下午接受“TVBS新聞大白話直播”專訪，主持人一開始就問今天是蔡英文執政3周年，怎麼幫她打成績？好或不好的地方在哪裡？



王金平表示，當然也有好的一面，但是大家希望她全面執政，能把“國家”各方面都全面提升進步，但是總結下來，第一，在“國內”和諧的部分沒有做好，所以大家彼此對立，或感情撕裂，沒有辦法讓台灣團結，所以當她在喊希望大家共同團結時，沒什麼人回應。



第二是兩岸問題，愈鬧愈僵，帶來兩岸不穩定、不和平，大家都有感受到，導致人心惶惶。



第三是內政方面花了很多錢，但沒看到績效，外交方面斷了5個“國家”，這是外交上相當嚴重的挫敗。



第四是大家都說口號實在說多了一點，經濟仍然困頓。以上這些非常值得再改正。



王金平說，擔任“國家”領導人最起碼要做到三點，一是“國內”和諧的問題一定要解決，不能再對立、鬥爭，大家真正共同團結在一起。二是兩岸若沒有和平穩定，台灣怎麼會有前途？三是經濟困境要解決，他認為前兩項問題只要能解決，經濟自然會好。

