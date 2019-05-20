參選跑行程個把月　郭台銘當政治人物感觸多

郭台銘與雲林地方鄉鎮代表基層餐敘，受到歡迎。（中評社 趙家麟攝） 中評社台北5月20日電（記者 趙家麟）鴻海集團董事長郭台銘參選中國國民黨2020初選，系列下鄉行程20日抵雲林，一連串的拜會參訪、演講，他有感而發說，自宣佈參選一個月來，感受政治人物也是個體力活、頭腦活，還要有溫度、要搏感情。



郭台銘中午在雲林斗南的餐敘，席開40多桌，郭一到場，就響起“郭“總統”，加油”、“當選”之呼聲，縣長張麗善、副縣長、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄等，還有多位議員、鄉鎮代表與會，郭也逐桌拜訪，展現親民作風，爭取基層支持。



郭台銘到了雲林科技大學，和近二百位學子面對面，這場“郭董給你問，青年世代一起來發聲！”的座談，主題是“台灣年輕人如何看待未來經濟與科技帶來的挑戰”，和年輕一代談台灣的AI未來。



郭台銘下鄉參訪行程，繼花蓮、台東之後，19日、20日來到雲林。上午先拜會縣長張麗善、參觀霹靂布袋戲產業，中午與地方鄉鎮代表基層餐敘，下午又到雲林科技大學向青年演說，再往雲林科技工業區和地方中小企業座談。



郭台銘說，現在要換一個跑道，是完全不同的人生體驗，4月17日剛開始（參選），不但對喉嚨是挑戰，還體會到政治人物也是個體力活、頭腦活，還要有溫度、要搏感情。