不能＂水果自由＂刷屏　業內：價格上漲難持久

不能＂水果自由＂刷屏 水果＂漲聲一片＂通脹影響有限（圖片來源：網絡） 中評社北京5月20日電／最近關於不能“水果自由”的話題刷了屏。



據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統”監測，富士蘋果5月16日當周報10.33元／公斤，去年同期僅為6.42元／公斤，同比漲幅高達60.7%。不僅現貨價格的走高，期貨市場中的水果品種也迎來了階段性上漲行情。4月15日以來，蘋果期貨主力1910合約震蕩上行，至今累計上漲幅度達22.65%。



伴隨水果、豬價等上漲，CPI進入快速上行通道，從2月的1.5%升至4月的2.5%。不過，業內人士認為，鮮果價格上漲是季節性因素使然，這種短期衝擊不具有持續性。



難以持久



統計局最新數據顯示，4月CPI豬肉和水果對CPI的拉動分別達到0.31和0.22個百分點。後續蘋果、紅棗等水果價格如何演變，會否進一步推升CPI，成為投資者關心的話題。



綜合來看，國家統計局新聞發言人劉愛華表示，鮮菜鮮果價格上漲，明顯是受極端天氣等季節性因素影響，這種季節性的短期衝擊不具有持續性，鮮菜、鮮果價格上漲不會持續在高位。



據瑞達期貨分析師研究發現，水果價格波動具有較強的季節性。以富士蘋果為例，全國富士蘋果批發平均價上漲幅度最大的月份是在2月，在十年當中全部上漲，上漲概率為100%，5月、6月、7月及8月上漲概率均超50%，其中7月和8月在10年當中有9次是上漲的，上漲概率均為90%。



之所以呈現此種季節性，與果樹生長規律有關。以富士蘋果為例，從蘋果自身的生長情況來看，每年5月之後，蘋果處於去庫存狀態，前期的供應壓力將減小，價格再度走高，6－8月全國產區新蘋果還未采摘上市，而上一年的蘋果進入庫存尾期，價格隨即反彈，價格達到季節性波動的最高點，因此在該階段晚熟富士蘋果的批發價格上漲概率偏大，概率在60%以上。



而10－11月為蘋果收獲期，供應大量增加，該階段的蘋果批發價格處於一年的偏低水平，這就導致其價格下跌概率偏大；12－2月，中國農曆春節一般處於1月份和2月份之間，叠加元旦節假日影響，對於蘋果需求有明顯的提高，批發價隨之上漲；3－4月，機械庫集中出庫價格下降。此外，春節後對蘋果的需求有所減弱，使得3月蘋果批發價格繼續延續前期的跌勢，但跌幅相對上市期偏小。



就CPI而言，長江證券首席宏觀債券分析師趙偉指出，CPI進入快速上行通道，從2月的1.5%升至4月的2.5%。中性情景下，CPI在年中和年底可能達到3%左右，全年中樞明顯抬升，或在2.5%左右。



中航證券分析師符暘表示，儘管在供需因素綜合作用下，5月豬肉價格很可能繼續走高，但近一年剔除食品和能源之後的核心CPI表現較為平穩，同比在1.7%－2.0%的區間範圍內窄幅波動，且從短期來看，核心CPI缺乏大幅上升的需求基礎。