阿桑奇私人物品今將被移交美國

阿桑奇（圖片來源：法新社） 中評社北京5月20日電／當地時間20日，瑞典檢察官要求以調查性侵案為由拘留維基解密創始人阿桑奇。同一天，阿桑奇的私人物品將被移送給美方。



據俄羅斯衛星通訊社報道，維基解密方面表示，當地時間20日，阿桑奇的個人物品將被移交給美國檢察官，其中包含法律文件、病歷、記憶卡、數據存儲設備、電子設備，以及兩份手稿。這些物品都是阿桑奇在厄瓜多爾駐英國大使館生活期間遺留下來的物品。



維基解密方面透露，根據美國當局的要求，聯合國官員以及阿桑奇的律師被禁止目睹此次行動。



阿桑奇的律師巴爾塔薩⋅加爾鬆表示，“極其令人擔憂的是，厄瓜多爾繼續搜查和扣押財產、文件、資料以及其他屬於阿桑奇的物品，以便將其交給美國。”他還稱，這是對辯護權、言論自由以及獲取信息權利等前所未有的攻擊，“呼籲國際機構進行干預，制止這場迫害。”阿桑奇在厄瓜多爾的律師波維達透露，辯護團隊將尋求上訴。



波維達還表示，阿桑奇仍然是厄瓜多爾公民，因為在該國沒有對他進行調查，所以與他有關的物證不能被轉移到第三國。



2012年6月，阿桑奇向厄瓜多爾駐英國大使館尋求政治庇護，以避免因強姦指控向瑞典提出英國引渡令。今年4月11日，厄瓜多爾撤銷對阿桑奇的政治庇護，英國警方隨後將其逮捕。倫敦一家法院以阿桑奇避難為反保釋金為由，於5月1日判處他50周的監禁。13日，瑞典檢察官決定重啟對2010年涉嫌強姦的調查，阿桑奇認為，這是將他移交給美國的借口。



（來源：海外網）