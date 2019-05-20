澤連斯基宣誓就職：每位烏克蘭人都是總統

烏克蘭總統澤連斯基宣誓就職（圖片來源：烏克蘭國家通訊社） 中評社北京5月20日電／當地時間5月20日上午10時，烏克蘭新當選總統弗拉基米爾⋅澤連斯基的就職典禮在最高拉達會議廳舉行。“每一位烏克蘭人都是總統。不是那73%給我投票的人，而是100%烏克蘭人，都是總統。”澤連斯基這樣表達了自己的承諾。



根據烏克蘭國家通訊社的總統就職儀式視頻，澤連斯基從烏克蘭總統辦公廳主席娜塔莉亞⋅夏普塔的手中接過了烏克蘭總統徽章，並將右手放在烏克蘭《憲法》法典上宣誓就職。隨後澤連斯基進行了短暫的就職演說，並檢閱了儀仗隊。



澤連斯基發表就職演說：“每一位烏克蘭人都是總統，不是那73%給我投贊成票的，而是100%烏克蘭人……在我宣誓的時，代表這每位烏克蘭人都把手放在法典上宣誓效忠烏克蘭一樣。我們每個人都能在自己的位置上為烏克蘭的發展做出自己的貢獻。烏克蘭的權力屬於每一個烏克蘭人，同時每一位公民也要對烏克蘭負責。”



而在就職前一天，澤連斯基在臉書上表示，自己很希望在人民面前宣誓，希望烏克蘭人可以見證這一時刻，但根據《憲法》規定，新當選的國家元首需在議會會議廳上宣誓就職。因此，他期待烏克蘭人去馬林斯基公園附近的拉達議會廳外，通過大屏幕上看到他的就職典禮。“在大屏幕上，你們可以看到我對你們的承諾。讓我感覺到你們在我身邊。”



另據俄新社消息，有60多位外國代表出席了烏克蘭總統就職典禮。俄羅斯新聞秘書佩斯耶夫此前曾表示，俄羅斯方面沒有收到澤連斯基的邀請，不會參加其就職典禮。事實上，俄羅斯總理普京在澤連斯基當選總統就沒有表示祝賀。



今年4月，烏克蘭著名演員澤連斯基在總統選舉第二輪投票中，以73.22%的得票率戰勝了前總統波羅申科，成為新一屆烏克蘭總統。



（來源：海外網）