民進黨初選協商破裂 蔡陣營要提中執會決定

蔡、賴陣營協商破裂。賴陣營林俊憲面色凝重，蔡陣營林錫耀則面帶微笑。中間為民進黨祕書長羅文嘉。(中評社 黃筱雲攝) 中評社台北5月20日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選蔡賴陣營第三次協商對於民調細則再度破裂，媒體詢問由於蔡英文掌握多數中執會，既然蔡陣營讓步協商，若破裂對賴陣營將不利，代表賴清德的“立委”林俊憲表示，協商是賴清德讓步，不是蔡英文讓步，這是進行中比賽，初選已經開始了，既然“立委”初選都完成，“總統”也應該比照一樣規則，按照既有民調規定，就是戶比、家用電話。他強調，“我們是考慮黨的團結，現在最大問題是初選沒有明確日期，一延再延遙遙無期，這是我們讓步，黨是有規則的”。



至於蔡英文與賴清德會不會再見面，秘書長羅文嘉笑說，“可能夢中見”。



民進黨2020初選下午進行第三次協調，但今天下午從下午3點到晚間6點，將近3個小時的討論，雙方只有電視政見會有共識，但是對於民調方式、對比民調對象等都未有共識，協商破裂。



若中執會決議對賴清德不利，賴是否會退賽？林俊憲表示，賴清德多次對外說明會走完比賽。



媒體詢問如果5月22日中執會當天中午以前沒有共識，等於這幾次協調歸零？羅文嘉表示，今天共識是5月22日中午前，若沒有共識結論，還是要初選規劃，會由黨主席卓榮泰提出5月1日的規劃案。



他強調，今天也提到將依5月1日時程規劃案，作為5月22日中執會的初選案，“提交中執會之後，會不會通過，或是有任何發展，我現在無法臆測，但是按照法理就是這樣走”。



羅文嘉也說，在5月22日中午前，他24小時隨時開放。



代表蔡陣營的林錫耀說，很多時候初選有爭議都是透過協調，雙方就算唇槍蛇戰，最後還是中執會決定，中執會是全國黨代表選出來，也有當然中執委，中執會做什麼決定，他們都是民進黨菁英，都會向支持者負責，中執會做的決議，我們會遵守。