華為說有能力繼續發展和使用安卓生態

中評社北京5月20日電／針對美國谷歌公司將停止提供安卓系統的技術支持一事，中國華為公司20日回應說，華為有能力繼續發展和使用安卓生態，包括智能手機和平板電腦在內的華為和榮耀品牌的產品及其服務在中國市場不受影響。



美國消費者新聞與商業頻道等媒體19日報道稱，美國政府近日把華為及其附屬公司列入出口管制“實體清單”，清單上的企業或個人購買或通過轉讓獲得美國技術需獲得有關許可，谷歌公司因此決定停止向華為提供包括安卓系統在內的技術服務支持。



相關報道援引消息人士的話稱，目前谷歌公司內部正在研究具體實施細節。一旦實施，華為將無法獲得最新版本的安卓系統以及安全更新，也不能使用谷歌應用商店等一些軟件和服務。不過，由於安卓系統本身是開源的，華為還可以使用公開版本的安卓系統。



華為在20日發給新華社記者的一份聲明中說，安卓作為智能手機操作系統，一直是開源的。華為作為重要的參與者，為安卓的發展和壯大作出了非常重要的貢獻。華為有能力繼續發展和使用安卓生態。華為和榮耀品牌的產品，包括智能手機和平板電腦，產品和服務在中國市場不受影響。未來華為仍將繼續打造安全、可持續發展的全場景智慧生態，為用戶提供更好的服務。



安卓系統是谷歌公司的手機操作系統，與美國蘋果公司的iOS系統並列為當前全球兩大手機操作系統。兩大系統的一個重要差異在於，iOS系統是封閉自成一體的，而安卓系統是開源的，任何人都可以基於公開的源代碼開發相關應用。



安卓操作系統的官方推特賬號19日發文說，在“遵守美國政府要求的同時”，谷歌向消費者保證，谷歌應用商店“谷歌 play”及相應安全服務仍可在現有華為設備上使用。



有分析人士認為，由於安卓的開源特性，谷歌此舉可能促使華為開發不包含谷歌應用和服務的基於安卓的操作系統，甚至開發全新的操作系統，從而建立起自己的軟件應用生態並向全球推廣。