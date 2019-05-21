中評關注：挺賴動作頻頻　勢力卻未擴張

醫界、學界、本土社團相關人士，20日組成“民進黨初選觀察團”。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月21日電（記者 洪德諭）接近決戰時刻，民進黨2020初選益發激烈，賴清德陣營動作頻頻，包括成立“民進黨初選觀察團”避免初選遭到“奧步”影響，陳永興醫師等5人選在5月20日蔡英文上任3周年呼籲蔡放棄連任；不過觀察這些行動的檯面人物，包括民報董事長陳永興、台灣社社長張葉森等人都是原有的挺賴基本咖，勢力未隨著動作頻仍而擴張。



民進黨20日舉行第3度事務性協商再度破局，蔡英文、賴清德陣營對作也轉趨頻繁。在賴清德一再重申會走完初選下，面對遲未定案的初選時程與方式，號稱來自醫界、學界、本土社團相關人士，20日組成“民進黨初選觀察團”，呼籲應公平、公正、公開、透明完成初選，替賴清德助力。



著眼於上周獨派大老史明、前駐日代表羅福全等人大動作召開記者會呼籲支持“蔡賴配”後，綠營5名中壯代則選在5月20日蔡英文就職滿三周年的日子，召開記者會呼籲蔡英文放棄連任，讓更有希望的候選人出線。這是繼獨派四大老李遠哲、高俊明、彭明敏、吳澧培發表公開信後，再度有綠營呼籲蔡英文放棄連任。



不過，觀察20日這兩波挺賴的行動，在“民進黨初選觀察團的記者會”，選在台灣北社辦公室舉辦，台灣北社過去就曾透過共同舉辦“全民反併吞、護主權”活動替賴清德造聲勢，出席者有台灣社長張葉森，包括賴清德前往台大演講等，時常能在挺賴清德的場合看見其身影。



至於綠營5名中壯代籲蔡英文放棄連任，出席者包括民報董事長陳永興、台大名譽教授賀德芬、台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍等人，其中陳永興過去曾發起挺賴清德選“總統”連署，賀德芬則是出席過“全民反併吞、護主權”等挺賴清德的活動，鄭文龍也曾透過記者會批蔡英文司改3年繳白卷。



從20日兩場挺賴活動，雖然替賴清德選情加溫並獲得媒體版面，不過參與者多半侷限在過去已公開挺賴的人士，未有重量級新面孔加入，這應是賴目前的困局。

