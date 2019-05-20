蔡英文WHA記者會自稱“台灣總統”

蔡英文在WHA行動團宣傳影片上，自稱台灣“總統”。（取自“總統府”影片） 中評社台北5月20日電（記者 黃筱筠）“總統府”發言人臉書20日晚間，放上蔡英文在世界衛生大會前夕發聲的影片，蔡影片一開頭就說自己是台灣總統蔡英文。蔡英文說，我們非常願意貢獻更多心力來因應全球健康挑戰。遺憾的是，台灣今年也未獲邀參加世界衛生大會。排除我們是很不當的，世界衛生體系不該被單一國家的政治意圖所牽制。



蔡英文表示，儘管如此，我們仍會為全球衛生安全貢獻心力，感謝今年眾多國際友人與醫療組織、以及海外僑團給我們的支持。



世界衛生大會（WHA）5月20日將在瑞士日內瓦召開，世衛連續3年沒有邀請台灣參與。但“衛福部”長陳時中今年仍率領“世衛宣達團”抵達日內瓦。



蔡英文在世衛行動團“國際記者會”上錄製發聲影片。蔡英文影片一開頭就說，大家好，“我是台灣總統蔡英文，感謝大家來到這裡。”



她表示，這個星期，來自世界各地的代表團將在日內瓦討論如何強化全球衛生安全。但全球性的挑戰需要全球通力合作，要建立一個真正的世界衛生體系，必須將台灣包含在內。我們有能力、有資源，也已經在國內外各地盡我們的一份力量，讓世界成為更健康的地方。



蔡英文說，台灣二千三百萬人民享有全世界最優質的全民健保制度之一，許多醫療專業人員離鄉背井到海外服務，與世界各國分享專業。我們非常願意貢獻更多心力來因應全球健康挑戰。遺憾的是，台灣今年也未獲邀參加世界衛生大會。排除我們是很不當的，世界衛生體系不該被單一國家的政治意圖所牽制。



她表示，儘管如此，我們仍會為全球衛生安全貢獻心力，感謝今年眾多國際友人與醫療組織、以及海外僑團給我們的支持。“普世健康”是個強有力的概念，但唯有我們一起努力，才能付諸實現，如果你也支持這個理念，請盡你所能的為台灣發聲，因為Taiwan Can Help。