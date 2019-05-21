謝美英語中評：國民黨初選久拖不利韓國瑜

謝美英。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月21日電（記者 黃文杰）桃園市議會無黨聯盟黨團發言人、新科桃園市議員謝美英接受中評社訪問表示，無黨籍台北市長柯文哲知道民進黨初選“英德戰役”造成分裂，已經“回不去了”，勢必忙著“搶進”，爭取淺綠甚至深綠選票。國民黨初選要到7月5日才進行民調，高雄市長韓國瑜一度被看好，現在民調也下滑，初選久拖對韓不利。



謝美英，東華大學企業管理研究所碩士，曾任桃園市媒體記者協會副會長、亞洲電台節目部新聞副理、主持人。電台主持人出身的她首次以無黨參選、主打“市民麥克風”，成功吸引聽眾與選民認同，去年高票當選中壢區市議員，並加入議會無黨聯盟黨團擔任發言人，20日在電台節目專訪國民黨前主席朱立倫，節目結束，接受中評社訪問。



中評社問，怎樣看國民黨2020提名特別辦法？最後誰可能出線？



謝美英認為，仍以鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜與前主席朱立倫最被看好。只是韓民調下滑，郭支持度開始走揚，朱立倫始終持平，無論外頭怎樣吹“韓流”或刮“台”風，朱立倫支持度一直維持住，意味著有一定的理性選民看到，朱是有能力的、問題是，“能力但不代表有天命”。



她認為，韓國瑜剛選上高雄市長，民調衝很高，就好比當年的蔡英文跟馬英九，聲勢最高、一舉到達山頂，接著就開始下滑。除了有所謂的“打韓”、“黑韓”勢力，韓國瑜到高雄市議會接受總質詢，很多選民開始從“情感面”回到“理性面”，畢竟當初認為的“救世主”，還是要拿出真本事。



謝美英指出，現在藍綠或無黨籍政治人物，都努力經營網路聲量，網路聲量高，就會帶動一波“追高”熱度，就好比股票，股民也會迷信高股價的股票，網民心態也是如此。股票不可能永遠高檔，韓國瑜民調也不可能一直最高，選民會開始冷靜下來，好好分析，韓的行政能力在哪裡？比較行政經歷之後，自然也會看到朱立倫的優點。



她分析，目前韓國瑜民調最高，也最被藍軍看好，但隨著韓民調開始下滑，藍軍也要重新評估，手上這張牌是否還是王牌？韓不如趁氣勢最旺直接宣布參選，真正營造勝選氣勢。



至於柯文哲？謝美英告訴中評社，賴清德、柯文哲是醫師背景，真正有經濟實務就是郭台銘、行政經驗就是朱立倫，一旦“三足鼎立”的態度，就知道誰優誰劣。



她觀察，現在柯文哲開始往濁水溪以南走，主要還是看穿民進黨“蔡賴之爭”，不可能會和好，給了柯文哲機會。深綠或淺綠，不可能把選票給藍營，柯P就一步一腳印，努力爭取這些選票，轉移到柯P自己身上，至少柯P不是藍色的。



謝美英說，柯文哲這次直搗高雄韓國瑜的地盤，或許“嗅到”韓民調下滑，選民恢復到理性面，選舉部署重心往南走，就是要爭取先淺綠的選票，接著要拿深綠的選票，反正民進黨“蔡賴之爭”瀕臨翻臉，或許表面維持和諧，但是私底下砍到砍到刀刀見骨，柯文哲就鎖定這些淺綠支持者，以及青年世代對藍綠惡鬥都反感。



她說，現在柯文哲看到“曙光”，看到民進黨的分裂與矛盾，看到自己的機會，就要趕快搶進。