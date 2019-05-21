孔子後裔孔繁晉：蔡英文上任後未曾祭孔

孔子第74代孫、中華孔子後裔儒學促進會理事長孔繁晉。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月21日電（記者 林谷隆）蔡英文520執政滿三周年。孔子第74代孫、中華孔子後裔儒學促進會理事長孔繁晉接受中評社訪問表示，過去這三年，他看到執政黨基於政治利益跟意識形態，推行一系列去中國化、去孔化政策，令他感到憂慮。不只是教育，還包括文化、祭祀，落差都非常、非常大。過去每年九月，中樞祭孔都是“總統”率五院院長參與，蔡英文執政三年都沒出席祭孔活動，只有台北市長出席。



孔繁晉，孔子第74代孫，現居台灣桃園市，現任中華孔子後裔儒學促進會理事長、世界孔子後裔台灣聯誼會理事長。



中華孔子後裔儒學促進會2018年9月1日在台灣成立，“大成至聖先師孔子第七十九代奉祀官”孔垂長、桃園縣議會議長邱奕勝、藍委陳學聖、桃園市政府民政局副局長林香美以及孔繁錦宗親、孔令宜博士、山東同鄉會理事長管玉成將軍等出席成立大會。



孔繁晉20日率該會秘書長，拜會台中市政府民政局，接洽未來合作事宜。會後接受中評社訪問。



孔繁晉表示，這幾年他常往來兩岸，看到一個現象是令他感到擔心。大陸文革十年浩劫時不重視孔孟文化，當時台灣則推動中華文化復興運動，這幾年，台灣執政黨基於政治利益跟意識形態，進行一系列去中國化、去蔣化、去孔，令他出現時空錯亂。



孔繁晉提到，如今中國大陸跟全世界各地，開始重視中國固有文化，尤其是孔孟思想，特別是儒學教育，這方面在台灣的重視是相對薄弱。這幾年往來兩岸，在學子身上，我們看到非常明顯。



孔繁晉強調，為政者想要讓人民有道德、知榮辱，就要重視品德文化教育，但是不融入孔孟思想，如何讓人民培養這樣的素養或道德修養，如何能寄望台灣能夠強盛。這個部分，他建議要從教育與固有文化保存這兩方面來著手。

