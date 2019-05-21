中評關注：協商幾破局　蔡賴要撕破臉了？

民進黨初選走到瀕臨破局的情形，蔡、賴雙方支持者也將撕破臉。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月21日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選，蔡英文、賴清德陣營多次協商，雙方只有政見會有交集，其他包括民調方式等都沒有共識，最後決定交由5月22日中執會決定。雖然，目前黨中央提及5月1日有一份初選時程報告案，但相信英系居多的中執會結構，最後只會按照蔡陣營規劃方向走，賴陣營就算不服氣，也只能接受。



若按照這三次協商來看，蔡英文陣營希望的初選形式是手機民調佔比至少一半以上，對比民調除國民黨人選，也須納入無黨籍台北市長柯文哲，而初選時程則是希望在6月10日左右進行。若在5月22日中午之前，雙方陣營仍沒有共識，很大可能中執會就是朝這個方向決定初選時程。



至於民進黨幕僚單位5月1日向中常會提出報告案，建議5月22日初選協調截止；5月24日到5月26日舉辦1至2場政見發表會；5月27日至5月31日“總統”初選民調；6月5日中執會公告提名名單。這項建議案，很可能就是直接被中執會否決。



蔡陣營在協商中提出的條件，包括手機民調比例以及納入柯文哲對比民調，這都是有利蔡英文的作法。就以《聯合報》20日最新民調來看，納入柯文哲形成三足鼎立時，蔡賴兩人與對手比相差較小；但若是柯文哲不加入戰局，只有國民黨人選與蔡賴相比，則蔡英文落敗國民黨幅度較大，賴清德落後比較小，也就是藍綠歸隊的狀況，賴清德的民調領先蔡英文。



如果蔡英文陣營提出的民調方式都有利自己，賴陣營當然不願意接受。但現實的黨中央權力結構，就是中執會幾乎都是蔡英文人馬，交由中執會討論初選時程，對賴清德非常不利。賴不願意接受協調，把初選時程交由中執會決定，若最後又完全一面倒有利蔡的初選，那賴的支持者絕對會不滿。現在協商走到這個局面，已經可以看到蔡、賴各自支持者，已經隨時會撕破臉了。