朱立倫與“館長”直播　稱當選一定會軍購

朱立倫20日晚間和網紅“館長”陳之漢(右)進行直播。(照片:取自朱立倫與館長直播畫面) 中評社台北5月21日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前主席朱立倫20日晚間和網紅“館長”陳之漢進行直播，“館長”劈頭就問，“許多中間選民笑說“中國國民黨”現在叫“中國國共黨” 為何藍營總讓人有親中的感覺？朱立倫表示，沒有絕對的親中、反中，不論藍綠都應該堅持“中華民國”，不要改“國號”變台灣共和國搞“台獨”，不論是把台灣賣給大陸或搞“台獨”，都是害台灣。



“館長”直播節目擁有高人氣，無黨籍台北市長柯文哲、爭取民進黨2020提名的賴清德都曾上他的直播節目。日前軍方重要宣教節目《莒光園地》也邀“館長”上節目，蔡英文前往探班同框，引來話題。



朱立倫在“飆悍的直播頻道KING KONG”直播一小時，在線收看從開始的6千多人一路攀高，最多曾到達1萬1279人，累計流量達300萬9230人，雖然不比台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜，但也算小有人氣，不過直播過程，也有不少網友提出批評。去年11月選前，柯文哲上“館長”直播最高同時在線收看者達到7萬人。



“館長”開始先和朱立倫約法三章，要求不要“官方說法”，要講大家聽得懂的話，一小時訪問過程裡，“館長”至少用一半的時間問兩岸關係，剩下20分鐘時間讓朱講他任新北市長8年政績。訪問過程，“館長”都稱朱立倫為“朱大哥”，還說雖與朱立倫聊得蠻愉快的，但他已答應他的觀眾不能再表態挺誰，這樣大家才能常上他節目。



“館長”問為何國民黨總被讓人有“親中”的感覺？



朱立倫回答因為選舉的關係，國民黨主張與大陸和平的關係，所以被質疑賣台親中，另一邊就稱“反中”，其實沒有完全絕對，他認為不論國民黨或民進當，都應堅持“中華民國”，堅持民主自由的制度，不要改“國號”變“台灣共和國”搞“台獨”，造成全世界的疑慮，堅持“中華民國”相信爭議就會小很多。



朱立倫還強調“中華民國”不但是“主獨立的國家”，而且還有108年歷史絕對要堅持，不要很多人表面上愛“中華民國”實際是要推翻，不論是要賣給大陸或搞“台獨”，都是要害台灣。



“館長”問，藍營除了朱立倫之外，好像很多參選人最近都去了大陸“面試”，這樣正常嗎？



朱立倫說，兩岸交流是正常，但立場不要改變，例如他過去到大陸訪問，見到的大陸領導人，一律都會講“中華民國”從沒改變，而且他一定講“國父”，而非提孫中山；他也強調兩岸要和平、要合作，但要堅持體制。



“館長”還質疑大陸近期對台文攻武嚇，卻從來不見國民黨罵共產黨？朱立倫說，去年他訪問大陸就曾經當面告訴對岸官員不要幫民進黨助選。他相信藍綠都愛台灣，但方法不同，他捍衛“中華民國”，但絕不會為了個人選舉妄加挑釁，造成對抗；兩岸和平是大家最高期待，“老共怎麼做，是他家的事情”，但他追求和平，大家應該冷靜地想，每天像蔡英文那樣嗆聲，沒辦法達到和平目標。



“館長”也問如果當選，要不要軍購強化“國防”？朱立倫強調一定會，但要看怎麼買，也不一定要“國機國造”，他更批評蔡政府花大錢買舊版F16V，那個價格，不如不買。

