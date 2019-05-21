跟著郭台銘趴趴走　一路聽首富人生哲學

郭台銘認為賺錢是秀能力，不是罪惡。（中評社 趙家麟攝） 中評社雲林5月21日電（記者 趙家麟）鴻海集團董事長郭台銘投入中國國民黨2020初選，談企業經營管理、日常工作、對幸福的定義，有自己一套觀點。中評社記者貼身採訪郭董下鄉跑選舉行程，一路跟著他趴趴走，也一路聽台灣首富談他的人生哲學。



郭台銘20日在雲林安排了五個公開行程，聽縣府簡報，當下承諾當雲林縣府的一元志工經濟顧問，接著，到霹靂布袋戲基地了解傳統偶戲的現代文創，與地方人士餐敘搏感情，赴雲林科大演講談AI，到科技工業區和中小企業座談。郭言談之間，吐露了不少他個人的人生哲學。



例如，郭台銘表示，人家說他是“權貴”，但他自認既無權、也無貴，而是黑手出身只是因為現在時間寶貴，所以用（私人）飛機，譬如要以兩天時間走完台東、花蓮行程往返台北就不可能。



財產問題，郭台銘說，他的第二次婚姻時，請帖都發出去了，但律師給了密函，建議他要簽婚前協議書（為財產問題）；他答應律師，跑去問曾馨瑩“財產9成捐出去，好不好？”，結果太太15分鐘左右就簽字了。郭誇太太是偉大的台灣女性，“證明她是愛我的人，不是愛我的錢。”



幸福是什麼？郭台銘認為，一個人最幸運的是，同時為錢、為興趣、為理想做事。若不可兼得，他先賺錢，再來實現理想。他又舉太太曾馨瑩為例，跳舞是她的興趣，也有收入，還因為跳舞兩人相識、共組家庭。



談台灣、看政治，郭台銘表示，要扭轉台灣，政治要為經濟服務，經濟背後是科技整合、是知識經濟。雞排店要成富士康就要AI，他可送一本學AI的書給雞排博士，結論是“我們對科技擁抱太慢，要從年輕人下手。”



郭台銘強調，做中學的重要性，“看書，學不會游泳；看完一本麻將大全，還是不會打麻將的！”，他自認資質平庸、學歷低，黑手出身，但憑著努力，一天工作16小時。



他鼓勵年輕世代要擁抱未來，要看長遠，薪水不是重點，要想著如何能夠鶴立雞群，要做鶴、還是孔雀，還是變是炸雞？年輕要有志向，創自己的業。他的前20年拚命賺錢，並認為“賺錢是秀能力，不是罪惡。”