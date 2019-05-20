王金平：從政40幾年都是相忍為黨

中評社台北5月20日電／對於高雄市長韓國瑜若選上“總統”，誰來接棒市長一職，正努力爭取國民黨“總統”提名的前“立法院長”王金平今天表示，大家都有責任輔選，但剛離開市長職位者要負最大的輔選責任。



中央社報道，王金平今天接受TVBS“新聞大白話”專訪，被問到黨內有人擔心高雄市長韓國瑜若選上2020，市長這一棒該由誰來接，對此，王金平說，大家都有責任輔選，其中要負起最大輔選責任的就是剛離開市長職位的人，這問題滿複雜，也會出現很多不一樣的結果，所以這也是高雄市民對韓市長參選不認同者比認同還多的原因。



王金平指出，若最後由韓國瑜代表國民黨參選，黨中央需要規劃好輔選工作，大家都有責任一起輔選，但剛離開市長職位者要負最大的輔選責任；畢竟知道執政資源在哪，以及補選前要由誰代理市長，這類問題很複雜，也會出現很多不一樣的結果，值得大家用心思考。



王金平也提到，這幾天有私下會見到鴻海董事長郭台銘，談到“台灣產業環境不只五缺，還有第六缺，缺一個真正好的領導者”；他認為，“國家領導人”最起碼要做到以下3點，包括“國內”不再對立、鬥爭；想辦法解決兩岸問題；經濟自然發展。



談起黨內初選機制，王金平說，這就像參加考試，沒有報名的也能參加，學生要考建中、北一女或台大，都要報名才能考試；選舉沒有登記就能成為參選人，這不是創舉嗎，這樣改來改去就是因人設事。



王金平也說，前“總統”馬英九、國民黨主席吳敦義昨天舉行記者會批評出境管制期延長一事，“他們也會跳腳啊，這就是因人設事，跟我是同樣的感受”。



王金平表示，黨中央希望他相忍為黨，他從政40幾年都是相忍為黨，但是不能變成鄉愿救黨，再鄉愿下去，恐怕去年“討厭民進黨”是最大黨，未來將變成“不信任國民黨”是最大黨。