快評：誰是做衰台灣、唱衰台灣的人？

中評社快評／昨天520，蔡英文舉行當政3周年記者會。蔡英文有一小段談及兩岸，而最受關注的一句，是說她忍受了3年的謾罵，但換來30年不會破產，“要告訴3年來不斷唱衰台灣的人，你們不會得逞”，云云。



蔡英文羅列了一堆政績，對不滿她的人作出反擊。蔡英文似乎不記得去年底九合一選舉民進黨是如何大敗的，也忘了她在選後說過要做敗選檢討的事。誰是唱衰台灣的人，蔡英文眼裡凡是謾罵她的人都是，包括要與她在黨內初選爭出線的人。



正在競逐國民黨初選的郭台銘昨天說，蔡英文認為很多人在唱衰她，他認為不是唱衰，應該說是做衰，是誰在把台灣做衰？就是坐大位的人，如果讓做衰的人再來當選“總統”，真是台灣的不幸。



蔡英文當政3年，台灣是好是壞民眾自有感受。去年1124選後台灣氣氛好轉，那是“韓流”、及大部分縣市綠地變藍天帶來的。蔡英文割稻尾，不勞而獲，坐享其成，一點都不客氣。



蔡英文昨天稱，“我們只有一個國家，就是‘中華民國台灣’”。而在一段於世界衛生大會前夕發放的影片中，蔡一開頭就說自己是“台灣總統”。這是蔡英文真面目。



大陸對兩岸關係有期待，台灣民眾對未來有期望。政策不調整、兩岸繼續敵對，已見好轉的形勢很快會打回原形，甚至變得更差。不怕唱衰，就怕做衰。