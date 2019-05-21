邱坤玄：兩岸陷深層對抗　台安全大危機

前“國安會”諮詢委員邱坤玄。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月21日電（記者 張嘉文）前“國安會”諮詢委員邱坤玄今天表示，蔡政府執政三年來，在兩岸關係上提出“維持現狀”的政策宣示，但在政策執行面則是國際上對美國採取“一邊倒”政策，以遏制中國大陸的崛起。在台灣內部因為“恐中”而推動“反中”的措施。兩岸關係因此陷入深層對抗的局面，伴隨的是台灣在主權、信任與安全方面的嚴重威脅。



邱坤玄強調，兩岸關係而言，台灣應該以硬的一手爭取威脅最小化，以軟的一手獲得機遇最大化。弱的一方採取“一邊倒”政策，存在被當籌碼甚至出賣的可能。而一個缺乏信心又充滿仇恨的政權，歷史的教訓告訴我們，它的失敗是必然的。



蔡英文政府執政滿三周年，國民黨智庫“國家政策研究基金會”今天召開“蔡英文執政三周年檢討：難堪的“國安”成績單”，由國民黨前“立委”、外交及國防組召集人林郁方主持，邀請前“外交部長”歐鴻鍊、前“國安會”諮詢委員邱坤玄等人與會。



邱坤玄在會中表示，在主權威脅上，蔡政府三年任內，共失去5個邦交國，無法參與世界衛生組織大會與國際民航組織大會，無法邀請前政府高層領導參與亞太經合會領袖峰會。縱使蔡政府強調台美關係是歷年來最為友好時刻，但是對台灣主權的提升以及人民福祉的增加，都沒有實質的效果。反而是在兩岸關係處於良性互動時期，台灣在國際重要活動的能見度，以及實質關係的改善都有優異的表現。



另外在信任威脅上，邱坤玄說，2018年的九合一選舉，支持“九二共識”的國民黨大勝，執政縣市增加到十五個。而北京方面藉此形勢，在紀念“告台灣同胞書”四十周年時，推出“習五條”，重申大陸對台“和平統一”的基調。但是蔡政府基於選舉考量，刻意炒作“九二共識”就是“一國兩制”，扭曲了“九二共識”的意涵。除了拉抬蔡的聲望，更藉此威脅與打擊主張“九二共識”的人士。