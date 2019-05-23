社評：美對華脫鈎傾向或掀台海波瀾

強化美台政治和軍事關係是當前民進黨當局和綠營“台獨”勢力射出的“拒統三支箭”之一。（中評社資料照） 中評社香港5月23日電（評論員 束沐）過去一段時間，中美兩國有識之士一再警告、反覆提醒、高度擔憂的所謂“脫鈎”議題，目前恐怕在某種程度上已經進入了美方的政策議程並付諸實踐。



近期，從谷歌揚言中止向華為提供服務，到美國多所高等院校不再招收中國新生，再到媒體曝光美方注銷多名中國涉外學者入境簽證。可以看到，在美國國內政治勢力的操作下，中美的產業、人文、科研等領域的交流合作都面臨嚴重干擾。可以預見，隨著中美貿易談判進程進入曲折階段，所謂“脫鈎”的涉及面開始從經貿向民間、文教領域蔓延。而這一趨勢又為某些人炒作“新冷戰”、進一步惡化中美關係提供了借口，十分令人擔憂。



當然，中美不少政界、商界、輿論和智庫人士多次指出，製造“脫鈎”議題在應然和實然層面均完全不符合中美關係發展的現況，根本不存在現實基礎與成功可能。然而，即便“脫鈎”與主流國際關係理念與歷史發展趨勢背道而馳，未來一段時間，美國對華搞騷擾、圍堵、封鎖升級，確實是大概率事件，是躲不掉的。因此，中方在堅持對內改革、對外開放的基礎上，仍要對中美“脫鈎”問題及其影響做好充分準備。



在這裡，我們要提醒的是，美國對華搞所謂“脫鈎”，有可能會在兩岸關係造成連鎖反應，進而在台海出現新的風險隱患點。



儘管民進黨當局目前的任期只有一年，但在2020選舉“綠色政權保衛戰”的壓力和中美博弈複雜激烈的外部環境影響下，對美方亦步亦趨的台灣當局和島內“台獨”勢力，不排除將那一套“脫鈎”招數用在兩岸關係上，甚至不惜變本加厲。而且，從近段時間綠營的一系列言行來看，這種苗頭已經出現。

