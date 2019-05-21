柯P打敗藍綠？王金平：還差得遠！

王金平接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月21日電（記者 倪鴻祥）對於白色力量的台北市長柯文哲支持度是否上揚超越藍綠，爭取中國國民黨2020提名的前“立法院長”、不分區“立委”王金平今天上午受訪表示，把聲勢或是民調化為真正選票，“我想距離還差得遠。”



王金平上午會見美台商會會長韓伯儒、美國“國防部”前副部長伍佛維茲（Paul Wolfowitz）與美陸軍前副參謀長金約翰等人，會前接受媒體訪問。



日前有媒體民調指柯文哲支持度“超車”藍綠各陣營2020大選的參選人，引起外界關注，王金平受訪時對此表示看法。



對於柯文哲目前民調上揚，藍營內部有人高喊團結，王金平表示，大家當然都會認為要團結，但是現在已經競選下去了，是各自努力的時候，所以呈現出來的當然不像只有一個人在競選的時候的團結跡象，現在還沒有辦法，還不是那個時候，所以大家要耐心等待。



王金平指出，白色力量當然也有他們力量的呈現，但是他很坦白講，要把聲勢或者是民調化為真正選票，“我想距離還差得遠”。



對於高雄市長韓國瑜近期聲勢有下滑的現象，王金平說，競選當中起起伏伏，不論聲勢或是民調，以及各方面支持的熱度都會有起伏的狀況。至於他自己的聲勢，他是在穩健中求成長，不求躁進，按照既定規劃作戰的方式去進行、推動，所以應該有上升。