與索羅門關係生變？台官方：目前沒問題

台“外交部”發言人李憲章。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月21日電（記者 黃筱筠）台灣與邦交國索羅門群島的邦交關係，一再被外國媒體報道可能生變。“外交部”發言人李憲章今天在“外交部”例行記者會上再度重申，與索國邦交目前沒問題。外媒有些傳聞，我們當地駐館都有注意相關政情發展，有任何風吹草動、蛛絲馬跡都不會放過。不會因為是少數一、兩位議員說法就放鬆，我們會努力維持深化與索國的邦交。



《索羅門星報》（Solomon Star）18日頭版，索國兩名最大省份的議員領銜施壓總理蘇嘉瓦瑞，要求他在6個月內與中國大陸建交，否則將對他提出不信任案。



索羅門群島4月舉行“國會”選舉，沒有任何政黨在50席“國會”中取得過半席次，政壇老將蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）第四度當選總理。但在蘇嘉瓦瑞擔任總理以來，一段時間就傳出與台灣邦交關係可能生變。



李憲章表示，跟索羅門建交以來，合作關係密切，不管是在農業、醫療、建構人才等，發揮非常大作用。“交通部”近期也與索羅門政府在氣象等有合作協議，目前正派人駐點交流中，進行相關氣候的資訊蒐集，建立有關氣象專業的培育合作計劃，“這些工作都如常進行”，“不要過度揣測、不必要過多解讀”。



他強調，這些都是台灣優勢，我們要多多跟國際分享，特別是“友邦”有這方面需求，我們就要強化這方面合作，這是“中華民國”外交核心概念，“跟索國邦交目前沒問題”。