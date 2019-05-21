特朗普高呼“終結伊朗”　伊朗強硬回擊

伊朗外長扎里夫（圖片來源：網絡） 中評社北京5月21日電／特朗普19日在推特上嚴厲警告伊朗，“如果伊朗想要攻擊美國，這將意味著伊朗的正式終結。（它將）永遠不會再威脅美國了！”



就在特朗普發布這條推特幾個小時前，一枚火箭彈落在美國駐伊拉克大使館附近，這是自去年9月以來第一次發生這樣的襲擊。美聯社稱，火箭彈落在巴格達“綠區”無名烈士雕像附近，距美國大使館不到一英里。伊拉克軍方稱，火箭彈似乎發射自巴格達東部，那裡有數個受伊朗支持的什葉派民兵組織。美國國務院發言人表示，如果襲擊是由伊朗的代理人武裝組織發動，美國“會讓伊朗負責”。



英國廣播公司（BBC）20日評論說，特朗普的推特是對伊朗的嚴厲警告。美國近日增派戰艦和戰機到海灣。特朗普近日曾試圖淡化與伊朗發生軍事衝突的可能，但這個推特標誌著他語氣發生改變。



這一推特也在美國國內引發爭議。美國民主黨參議員墨菲19日在推特上寫道：“特朗普反伊朗的推特是一種幼稚的威脅。如果我四年級的孩子是總司令的話，他也會寫下這些東西。”民主黨2020年總統參選人加伯德則對美國廣播公司表示，特朗普要帶著美國走上對伊戰爭的危險道路。



但在19日晚間播出的福克斯新聞採訪中，特朗普的語氣似乎變得柔和起來。“我只是不想讓他們（伊朗）擁有核武器，他們也不能威脅我們。發生了這麼多事情，你知道我不是那種想要打仗的人，因為戰爭破壞經濟並帶來死亡。到目前為止最重要的是，我不想戰鬥。但是像伊朗這樣的國家，你不能讓他們擁有核武器，你不能讓這種情況發生。”



據福克斯新聞報道，在伊拉克具有影響力的什葉派宗教領袖薩德爾20日警告稱，伊拉克可能再次陷入美國與伊朗的戰爭，他說，伊拉克需要和平和重建，任何將伊拉克拖入戰爭的人都將“成為伊拉克人民的敵人”。



20日，伊朗外長扎里夫發推文駁斥說，亞歷山大那樣的“侵略者”未能做到的，特朗普卻想做到。“我們不想要戰爭，但也不懼怕戰爭”，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米19日在一次軍人集會上講話稱，相反地，伊朗的敵人們懼怕戰爭。他說，美國害怕來自中東地區抵抗團體的襲擊，也對於中東地區伊斯蘭國家的年輕人越來越多地願意參與到反美和反以色列鬥爭中的趨勢感到擔憂，因為這些可以讓中東地區變成“美國的火海”。薩拉米表示，美國的邏輯就是掠奪其他國家，為現代奴役制和單方面占領其他國家鋪平道路，伊朗正密切監視敵人的動向，已經做好全面自衛戰爭的準備。



伊朗的半官方媒體20日報道稱，由於美伊緊張局勢，伊朗已將低濃縮鈾產量翻了兩番，這意味著可能已超過2015年伊核協議規定的庫存限制。



據美聯社19日報道，他們近期到伊朗採訪了不少當地人，多數人表示，自己願意為國家而戰，認為伊朗應該與美國對話，即便特朗普是“古怪和不值得信任的敵人”。35歲的辦公室文員伊扎達潘娜說：“如果有人一直恐嚇你，這意味著這個人還沒做好準備。如果有人真的要發動戰爭，會立即動手。就像當年伊拉克攻打我們，突然之間炸彈就丟過來了。但現在美國只是說‘我們要來了’，這是在嚇唬伊朗。”62歲的退休會計馬利基說，與美國談判放鬆制裁有助於改善伊朗經濟，“我們應該拿出勇氣和膽識與美國談，我們可以做得到。我們可以讓步，贏得美國讓步。我們別無選擇”。不過，51歲的公務員雷扎認為，談判會很艱難，“如果有人不履行承諾，你可以忍受幾次，但不能永遠這樣”。



美國在中東的幾個鐵杆盟友則主張給伊朗一點顔色看。沙特外交大臣朱拜爾19日在記者會上警告稱，“沙特將竭盡所能防止這場戰爭發生”，但如果伊朗選擇開戰，沙特“將以一切力量與決心加以回應”。沙特“阿拉伯新聞網”19日發表社論呼籲美國對伊朗進行“外科手術式打擊”，稱伊朗對沙特、對中東、對世界來說都是危險。巴林《天天報》發表題為《伊朗在戰爭和政治自殺之間》的署名評論稱，過去40年中伊朗在波斯灣失去朋友，皆因它“公然干涉阿拉伯國家的事務”。評論稱，“今天伊朗只有兩個選擇：軍事打擊或政治自殺，這將在德黑蘭和庫姆的街道上得到驗證”。



（來源：環球網）