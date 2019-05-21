粉絲頁按讚下跌　韓國瑜：沒關係、自然表述

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月21日電（記者 蔣繼平）有76萬粉絲的“韓國瑜”官方臉書粉絲團，近期貼文按讚數下跌引發關注，中國國民黨高雄市長韓國瑜21日受訪對此情況表示，沒關係，聲量跌也好、高也好，都是一個很自然的表述。目前他就是專心市政工作上。



鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨“總統”初選後，近期不少原本支持高雄市長韓國瑜的粉絲專頁，突然轉向支持郭台銘，讓許多韓粉因此崩潰氣炸，甚至韓國瑜官方臉書動輒數萬的按讚數也急速下降，引發外界關切。



對此，韓國瑜表示，沈玉琳是超級巨星，專程來高雄幫忙推銷美食小吃，推銷高雄所有一切，節目在網路上將近有10萬的點閱率，他認為這個成績應該還是可以的。



媒體詢問“會認為跟網路贊助商及韓粉轉向有關嗎？”韓國瑜說，沒有關係，聲量跌也好，高也好，都是很自然的表述，網友喜歡就多點，不喜歡就少點。



韓國瑜也強調現在專心於市政，他說，這次通過淹水的檢驗是很多單位大家全力以赴，包括清溝渠、補箱涵、注意淹水點、整頓滯洪池、多管齊下，讓這次高雄唯一就在永安地區有點小小積水。



韓國瑜表示，昨天大雨後這次全市都沒有淹水，過去這幾個月所做所為應該是正確的，還是老話一句，國泰民安靠老天爺保護，風調雨順要靠自己，未來要給市民一個不怕淹水的環境。