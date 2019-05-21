幾天不見就瞎猜　菲媒：總統多次“被生病”

菲律賓總統杜特爾特（圖片來源：網絡） 中評社北京5月21日電／作為菲律賓有史以來年齡最大的總統，杜特爾特幾乎每年都會“被生病”甚至“被死亡”，雖然總統府每次都辟謠稱總統的健康沒有問題，但只要杜特爾特幾天不在公開場合露臉，就會引發各界關於他健康狀況的猜測。



據菲律賓Rappler新聞網19日報道，當天社交媒體上有人稱，疑似杜特爾特的某位大人物因心臟驟停被緊急送往紅衣主教桑托斯醫療中心接受救治。這個醫療中心是去年杜特爾特曾接受結腸癌檢查的地方，而且當時該中心處於藍色警戒狀態，停車場不允許普通民眾停車。不過，菲律賓總統府當天緊急回應，稱相關消息不實，但是沒有說明杜特爾特是否去過醫院做檢查。



自上任以來，杜特爾特的健康狀況一直是菲律賓各界關心的頭等大事。綜合《菲律賓每日問詢者報》和Rappler新聞網報道，杜特爾特上台以來關於他健康狀況的猜測至少有10次。2016年9月，杜特爾特由於嚴重偏頭痛錯過在老撾舉辦的東盟峰會，引起媒體對於他健康狀況的懷疑；2016年11月杜特爾特再度因病缺席在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織論壇；2016年底，杜特爾特親口承認自己飽受病痛折磨，不得不服用芬太尼類物質來緩解，更是引發議員們對他健康狀況的擔心，要求政府必須公開杜特爾特的健康狀況；2017年6月期間，杜特爾特共計11天沒有露面，總統府一直稱他在休息，極力壓制鋪天蓋地的流言，其間總統助手曾公布一張他正在辦公的照片稱“總統只是在休假”；2018年8月，由於消失兩天，便有報道稱杜特爾特已處於昏迷狀態，3天後總統府發布一張杜特爾特正在與朋友就餐的照片辟謠；2018年10月，由於沒有出席常規議會會議，杜特爾特被傳“瀕臨死亡邊緣”，總統府發表聲明說“總統沒有死”。後來，杜特爾特說自己是去醫院接受結腸癌檢查，正在等待結果，還說自己如果是癌症中晚期，決不會留在這個職位上繼續受折磨；2018年11月杜特爾特又錯過四場在新加坡舉辦的東盟峰會活動和晚宴，總統府回復稱，是因為總統需要“補覺”；2019年2月，73歲的杜特爾特因未出席菲律賓國內的一場活動被傳“已經去世”，之後他通過女友阿旺塞納的臉書賬戶發表視頻稱：“那些相信我已經死了的人，請為我的心靈永遠安寧祈禱吧，感謝你們。”菲律賓總統府回復說，杜特爾特非常注重自己的身體健康，一感到不適就會找機會休息，他知道怎樣照顧好自己。



今年4月底，杜特爾特再一次消失6天，總統發言人薩爾瓦多稱總統是在為參加“一帶一路”高峰論壇做準備；而這一次，總統的前助手克里斯托弗則發布多張照片辟謠，照片上，身著白襯衫和藍色褲子的杜特爾特坐在總統府的椅子上，正在讀一份周日發行的《菲律賓星報》。



據《菲律賓星報》20日報道，菲律賓選舉委員會辦公室稱將於21日發布在中期選舉中獲勝的參議員名單，他們已經在為杜特爾特的出席做準備，但是一切都不確定。



（來源：環球時報）