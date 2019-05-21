韓國瑜：許多民進黨人很想去看大陸發展

高雄市長韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台北5月21日電／中國國民黨籍高雄市長韓國瑜昨天接受政論節目專訪時說，許多民進黨人非常想去大陸，看看對岸如今的進步與發展，但卡在掛著民進黨牌，又有黨紀與選票壓力。盼日後兩黨理性思維者能夠在某些議題上，為了國家的進步，攜手取得共識並合作。



韓國瑜接受政論節目《新聞深喉嚨》專訪時透露，在他所接觸的民進黨裡面，會變成兩種狀態。就是他表面上是一種，他心裡是另外一種。因為民進黨的“台獨”綱領，他是民進黨員，他要服從民進黨“台獨”綱領，可是他內心世界，知道這條路走不通，所以這些民進黨的人，他自己有理性思考的。這些人可不可以進一步化為行動，支持對國家有利的建設、法案，跟發展的方向這些重大案件？而不要繼續沉溺於，在政黨跟藍綠惡鬥之間。



韓國瑜強調，台灣當前不僅分“藍綠”而已，現在已經自由思想時代，社會風氣這麼開，怎麼可能只有藍綠？但是藍綠惡鬥，台灣吃盡苦頭，真的是吃盡苦頭，這一點是無庸置疑。



韓國瑜還大聲疾呼，有理想的民進黨的從政同志，你明明知道，“台獨”這條路走不通，你很清楚，你嘴巴不敢講。因為你怕你選票跑了、你怕你被黨紀處分。你既然很清楚，你何不盡可能，緩和藍綠之間的惡鬥？因為大家都希望台灣未來更好。所以韓覺得這方面，這個點是可以溝通的。



韓國瑜也對國民黨喊話，國民黨這邊也要思考，如果繼續政黨之間，不停的針尖對針尖、針尖對麥芒，一直這樣的幹下去的話，未必是福。



韓國瑜呼籲，在某些議題上，大家都可以從更高的角度跟格局，共同來討論、取得共識，為了國家的進步，大家攜手來合作。