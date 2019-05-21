公安部公布61個民族資產解凍類詐騙項目組織

中評社北京5月21日電／ 記者從公安部獲悉，公安部自今年年初部署開展為期半年的打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動以來，全國公安機關偵破了一批民族資產解凍類詐騙案件，摧毀了一批犯罪網絡，查明了一批民族資產解凍類詐騙虛假項目和組織。在公布第一批43個此類詐騙虛假項目和組織基礎上，公安部20日公布第二批61個虛假項目和組織。



據了解，這些虛假項目和組織的共同特點是不法分子偽造國家部委印章、證件、公文，冒充中央領導，編造“民族大業”“菜籃子工程”“國防預備役部隊”“精准扶貧”“養老幫扶”“慈善富民”等虛假項目，物色代理人通過微信群等通信、金融工具發展人員，聲稱繳納數十元、上百元會費、報名費等費用就能獲利數十萬、數百萬元，甚至謊稱可以加入“中國人民解放軍預備役部隊”，授予“司令”“軍長”“師長”等職務，還可終身領取工資等，從而實施詐騙。



公安機關提醒廣大群眾，我國沒有任何民族資產解凍類項目和組織，不要受騙上當；按照法律規定，轉發、鼓動、宣傳民族資產解凍類相關信息，或者組建相關微信群、招募會員、收取費用、進京聚集的，均涉嫌違法犯罪，公安機關將依法嚴厲查處。



第二批61個民族資產解凍類詐騙虛假項目和組織名稱如下：



1、皇家軍收官項目



2、100＋1項目



3、中國方圓慈善基金會



4、愛心道明基金會



5、馬鈴薯集團



6、明煥慈善基金會



7、五祥慈善基金會



8、中華人民共和國精准扶貧小組



9、中華愛心基金會



10、3030項目



11、林業基金會



12、卿梅協龍之夢慈善事業



13、解凍境外民族資產



14、中華民族歷史遺產解凍



15、普賢創業協會



16、民政一卡通



17、陳立夫雙扶貧



18、江小龍老人精准扶貧



19、範紹贈老人精准扶貧



20、國際梅協總裁會



21、國家養老中心



22、太陽行扶貧平台



23、愛心助老贊助中心



24、振興東北老工業基地3260扶貧體系



25、龍綏國際