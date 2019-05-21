贏得紐約新地鐵設計競賽卻遭阻擊　中車回應

中國中車公司（圖片來源：網絡） 中評社北京5月21日電／“自上而下的審查”——據美聯社19日報道，美國參議院民主黨領袖舒默當天發給該媒體的聲明稱，他對中國中車公司贏得紐約市新地鐵設計競賽“對美國國家安全帶來的威脅”感到不安，要求美國商務部、紐約州政府及紐約大都會運輸管理局（MTA）對此進行“自上而下的審查”。近年來，美國保守派人士屢屢針對中車發難，對其在美國的商業行為設置障礙。針對舒默的言論，中車美國公司表示，願意回應舒默議員的任何擔憂，歡迎對其美國業務進行任何調查。



路透社稱，中國中車是全球最大的客運列車製造商，紐約市則有著全美最大的交通系統。舒默稱，中車在紐約市新地鐵車輛設計競賽中勝出，計劃在紐約地鐵系統中採用新技術，政府部門必須確定這是否會給MTA及通勤者帶來“威脅”。他稱，“考慮到我們知道網絡戰的開展方式，且近期的襲擊對全球的交通和基建樞紐造成衝擊，（美國）商務部必須徹底檢查中車就紐約地鐵系統所做的任何計劃或工作，包括我們的信號、無線網絡等”。



美聯社稱，中車去年贏得紐約市新地鐵的設計競賽，這一競賽旨在為未來地鐵項目帶來新理念，並不意味著簽訂任何新車廂合同。MTA也沒有任何立刻購買新車廂的計劃。報道稱，中車的年產量已經超過阿爾斯通和西門子，在美國贏得了洛杉磯、芝加哥、波士頓和費城的新地鐵車輛合約。此外，該公司還正在競標美國首都華盛頓的地鐵合同，也引起一些非議。舒默在聲明中渲染稱，中車在美國現有的合同“是更大規模戰略的一部分”，“在這方面我們再謹慎都不為過，尤其是在當前形勢緊張且網絡威脅普遍存在的情況下”。



美國保守派人士阻擊中車的動作早已有之。美聯社稱，美國參眾兩院都已提出有關法案，一旦獲得通過，就將阻止美國聯邦撥款被用於與中國企業有關的鐵路項目。本月16日，美國議員在相關聽證會上抨擊中國中車，要求以安全擔憂為名限制其參與美國項目。



香港《南華早報》20日引述中車美國公司發言人斯莫倫斯基的話稱，中車為美國城市提供的地鐵車廂大部分零件都來自美國本土企業，符合各地區交通部門的具體要求，中車不控制車廂內部的網絡元件，更不可能在系統中安裝惡意軟件，“關於間諜和惡意軟件的擔憂毫無根據”。



（來源：環球時報）