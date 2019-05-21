中國在日內瓦分享初級衛生保健經驗

5月20日，在位於瑞士日內瓦的聯合國萬國宮，中國代表出席世衛大會開幕式。（圖片來源：新華網） 中評社北京5月21日電／第72屆世界衛生大會20日開幕，中國等五國當天在日內瓦共同舉辦“從初級衛生保健邁向全民健康覆蓋和可持續發展目標”主題邊會，中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉出席並做主旨發言。



馬曉偉指出，新中國成立初期基本建立了縣鄉村三級醫療衛生保健網和農村合作醫療制度，走出了符合國情的初級衛生保健道路。改革開放以來，中國持續強化初級衛生保健服務，築牢居民看病就醫保障“安全網”，提升基層醫療衛生服務質量和效率，保障重點人群享有基本衛生保健。



他表示，中國的主要經驗一是高度的政治承諾，堅持以人民為中心，將健康融入所有政策；二是堅持從國情出發，堅持政府主導、公益性主導、公立醫療衛生機構主導的基本原則；三是堅持以基層為重點，發揮基層機構在健康管理、常見病診療中的主體作用；四是堅持以人民滿意為標準，滿足多層次多樣化的健康需求。



馬曉偉表示，中國願繼續加強與各方合作交流，為全球推進實施全民健康覆蓋和聯合國2030年可持續發展目標，構建人類命運共同體作出積極貢獻。



世界衛生組織及哈薩克斯坦、埃塞俄比亞、俄羅斯等國代表在20日的邊會上發言。來自十餘個國家和國際組織的200多名代表參加了這一會議。



（來源：新華網）