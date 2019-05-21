撤銷高通台幣234億罰鍰和解　公平會遭糾正

台“監察院”外觀一隅。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月21日電（記者 洪德諭）針對公平會撤銷新台幣234億天價罰鍰與全球手機晶片大廠美商高通和解案，“監察委員”王美玉、仉桂美21日發布新聞稿表示，雙方和解，同意高通允諾與同業競爭者簽訂互不控訴契約，過度介入市場機制，且以投資換罰鍰違反不當聯結禁止原則，和解磋商僅4個月完成，歷程倉促，未公開透明，因而提出糾正。



公平會2017年以高通濫用獨占理由祭出新台幣234億台灣史上最高罰鍰，不過在高通提出行政訴訟後，雙方在去年改以投資台灣美金7億元換取和解。對此，王美玉、仉桂美展開“公平會與高通公司和解案”調查，“監察院”日前經財政及經濟委員會聯席會議審議通過調查報告，並對公平交易委員提出糾正案。



“監委”表示，基於尊重公平會是獨立機關，本案調查並非取代公平會職權，而決定此種商業模式是否違反公平交易法，也不是介入專利權授權與否的私權紛爭，去評斷何人應對何人進行授權。而是在公平會已經做成處分後，又快速達成和解，這種立場轉變是否屬於恣意擅斷，而涉有違失。



“監委”指出，和解內容同意高通公司所允諾與同業競爭者簽訂互不控訴契約，降低同業競爭者與高通公司洽談完整授權契約可能性，過度介入市場機制，此外和解以投資所帶來潛在效益，換掉罰鍰金額，是對於高通公司過去違法行為，以未來投資換取免罰，已屬不當聯結。



“監委”也說，相較於處分作成過程2年8月，和解過程僅4個月顯屬倉促，甚至是秘密進行，根據“司法院”釋字第613號解釋意旨，獨立機關有提高決策透明性以符公眾監督之要求，但過程不符合獨立機關決策透明的要求，也因為和解是秘密進行，所以在和解後對於高通的獲益，與對於其他廠商可能造成的損害，根本無從進行比較衡量，其結果當然顯失均衡。



“監委”強調，本案是公平會達成訴訟上和解之首例，卻未能展現適法專業，核有重大違失。