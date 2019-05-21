北京為基層減負，每周一為“無會日”，每年設定“無會周”（圖片來源：新京報） 中評社北京5月21日電／2019年是中央確定的“基層減負年”，5月16日，北京市委辦公廳印發《關於解決形式主義突出問題為基層減負的若干措施》（以下簡稱《若干措施》），強調要樹立正確政績觀，力戒表態多調門高、行動少落實差。開展作風建設專項整治行動，嚴格執行中央及北京市關於集中整治形式主義、官僚主義的規定，重點整治困擾基層的形式主義突出問題。



1 會議數量



基層會議今年減少3到5成



在整治文山會海方面，北京市委辦公廳提出一系列措施，總體上要確保2019年發至縣團級以下的文件、召開的會議減少30%－50%。



北京市整治“會海”的實招之一，是將每周一定為“無會日”，每年設定“無會周”，期間原則上不召開全市性會議。同時，市級部門召開的本系統全市性會議每年不超過1次。



自今年3月中共中央辦公廳發布《關於解決形式主義突出問題為基層減負的通知》以來，多個省份陸續出台落實措施，部分省份推出了“無會日”“無會周”“無會月”等，如浙江規定每周三為省委、省政府無會日；吉林明確每月第一周為省委、省政府“無會周”，每周三為“無會日”；河北、寧夏規定，每年8月一般不召開全省（區）性會議。



今年3月，密雲區提出設立“無會日”，即每周一、周五無特殊情況不召開全區性工作會議。同時要求各鎮街、各部門、各單位也要設立無會日，每周至少騰出兩天時間不開會，集中精力抓工作落實。



密雲區大城子鎮黨委書記常艶軍告訴記者，以前去區裡開會，開車單程就得40分鐘，有些更遠的鄉鎮耗時更長，“推行‘無會日’以來，我比以往有了更多的時間和精力走基層、抓落實。”同時，常艶軍也鼓勵鎮裡各級幹部走進田間地頭，走到老百姓身邊，多去服務群眾、服務發展。



2 會議形式



市級會議只開到區一級



為了讓基層少跑路，《若干措施》明確，能開視頻會的不集中開會，在城市副中心召開的全市性會議原則上均採用視頻會議形式。



北京市委辦公廳還要求加強會議統籌，制定年度會議計劃，未列入計劃的原則上不再安排，從源頭上減少會議數量。凡以文件形式已部署工作的可不再召開會議，凡能以文件形式簽批的事項不提請會議研究。文件不成熟不上會、程序有問題不上會，堅決防止同一事項議而不決、反覆開會。除中央有具體要求，不搞傳達不過夜。



對於會議規格，北京市委辦公廳要求，議事協調機構會議一般不超過1小時，市級部門召開的本系統全市性會議會期不超過1天，集中開會的人數原則上不超過200人，一般不作新聞報道。未經批准不得要求黨委、政府主要負責同志及部門一把手參會，不邀請非主管負責同志陪會。市級會議原則上只開到區（部門）一級，經批准開到街道（鄉鎮）的會議，區（部門）不再層層開會。



在精簡文件會議方面，北京市委辦公廳要求，未經授權，部門、議事協調機構不得向下級黨委、政府發布指令性文件。