網游防沉迷措施落實不力：高中近視率高達81%

中評社北京5月21日電／中消協：許多網游防沉迷措施落實不力



近年來，我國青少年近視率持續攀升，並呈現低齡化趨勢。國家衛健委發布的相關調查顯示，2018年全國兒童青少年總體近視率超過一半，高中生近視率高達81%。



近日，中國消費者協會（以下簡稱“中消協”）發布的《青少年近視現狀與網游消費體驗報告》（以下簡稱“報告”）顯示，超四成的被訪者認為讀寫姿勢不正確、長時間玩網游是導致青少年近視的主要因素。



青少年初次接觸電子設備呈低齡化趨勢



2018年8月30日，教育部會同國家衛生健康委員會等八部門聯合印發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》提出，防控兒童青少年近視是一項系統工程，需要政府、學校、醫療衛生機構、家庭、學生等各方面共同努力、共同行動起來，呵護好孩子的眼睛。



為了解兒童青少年的視力狀況及對於視力防護的認知，發現網絡遊戲產品在落實防沉迷機制中存在的主要問題，督促相關行業企業依法誠信經營，中消協於2018年12月～2019年3月組織開展了青少年近視現狀與網游消費體驗活動。



在此次活動中，中消協訪問了全國1760名中小學生，結果顯示，分別有3.6%的小學生、3.4%的初中生和1.6%的高中生，雙眼出現200度以上的視差，小學生雙眼視差發生率整體高於初高中生。



報告指出，一般來說，人的兩眼屈光狀態普遍存在輕度的差異，完全一致者很少見，但如果兩眼的屈光度相差過大（屈光度數差超過250度），臨床中稱為“屈光參差”，如不加以科學干預，容易導致弱視或外斜視等問題。



受訪青少年認為，對視力危害最大的三個因素為“不正確的讀寫姿勢”（43.4%）、“長時間玩網絡遊戲”（41.1%）和“使用電子設備進行休閑娛樂”（35.2%）。



值得注意的是，青少年初次接觸電子設備和網絡遊戲均呈現低齡化趨勢。報告指出，在初次接觸電子設備和擁有自己專用手機方面，近八成小學生在10歲前就已經接觸電子設備，超四分之一的小學生在10歲前已經擁有專用手機。



其中，超九成被訪問青少年每周都會將電子設備用於學習、遊戲，高中組青少年在社交聊天、學習、遊戲、娛樂放鬆方面的使用人群占比均超90%，在網絡購物方面的使用率高於總體23.5個百分點；而小學生群體因“學習”“做作業”而“被迫”接觸電子設備的比例顯著高於初高中學生，值得關注。



事實上，視力健康的學生也存在視力困擾情況，他們對視力問題可能造成的影響更為警惕。隨著學齡增長，“經常揉眼睛”“頭痛或眼睛疲勞、酸澀”等視力問題在高中生群體中表現得更為顯著。



從視力防護的措施來看，雖然超過八成的家庭能周期性地查驗孩子的視力，但在日常學習生活中，學校家長落實有利於視力保護的措施還不夠，青少年視力狀況存在隱憂。



在護眼措施上，“多看綠色植物或親近大自然”“多做眼保健操”“多吃蔬菜水果”等方法較為常見，占比分別為39.1%、33.9%，29.2%。但小學生在用眼過程中因缺乏自控力導致“主動休息”情況相對不佳，“使用電子設備保護色”等保護措施採用度相對較低；而高中生對眼藥水的依賴性較高，需提高自然健康的護眼意識。