豬肉水果“漲聲再起”　專家：不存在通脹風險

徐駿作（圖片來源：新華社） 中評社北京5月21日電／今年以來，我國持續推進供給側結構性改革，加大減稅降費力度，理順重要領域價格形成機制，市場供求保持平衡，通脹預期有所回落，居民消費價格溫和波動。目前，物價總水平保持平穩運行態勢，預示經濟運行穩中向好，為推動經濟高質量發展營造了良好環境。



最近一段時間以來，社會上對豬肉、水果等食品價格上漲的預期比較強烈。國家統計局不久前公布的數據也顯示，今年前4個月，全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲2.0%。其中，4月份當月CPI同比上漲2.5%，連續兩個月處於“2時代”。



有關專家在接受記者採訪時表示，總體來看，今年以來，我國持續推進供給側結構性改革，加大減稅降費力度，理順重要領域價格形成機制，市場供求保持平衡，通脹預期有所回落，居民消費價格溫和波動。目前，物價總水平保持平穩運行態勢，預示經濟運行穩中向好，為推動經濟高質量發展營造了良好環境。



物價出現結構性上漲



今年前4個月，CPI分別上漲1.7%、1.5%、2.3%和2.5%，月度同比漲幅在溫和波動中呈平穩上漲態勢。其中，最近兩個月來，物價同比漲幅有所提高，進入了“2時代”。



國家統計局新聞發言人劉愛華認為，今年4月份CPI同比上漲2.5%，主要因個別品種同比漲幅有所抬升所致。其中，豬肉、鮮菜、鮮果3類項目當月同比漲幅都超過了10%。



“總體來看，儘管最近兩個月CPI漲幅擴大，但明顯低於3%的調控目標，而且主要受上年基數、翹尾和季節性等因素影響，呈現結構性上漲特征，不具備全面上漲基礎。”國家信息中心財政金融研究室副主任張前榮說。



張前榮分析說，今年前4個月，食品價格同比上漲3.2%，約拉動CPI上漲0.62個百分點，對CPI上漲的貢獻率為29.7%。非食品價格上漲1.7%，約拉動CPI上漲1.48個百分點，貢獻率為70.3%。非食品價格對物價上漲的貢獻率明顯高於食品，雖然近期豬肉價格上漲導致食品價格漲幅有所擴大，但非食品價格總體保持平穩，物價不具備全面上漲基礎。



“目前，我國物價漲幅在全球範圍內處於中等水平。從國際範圍看，我國物價漲幅略高於美國、歐盟等發達經濟體，明顯低於俄羅斯等金磚國家，在全球範圍內處於中等水平。”張前榮說。



數據顯示，今年一季度，美國CPI同比上漲1.7%，歐盟調和CPI上漲1.6%，略低於我國CPI漲幅。印度CPI同比上漲7.1%，俄羅斯同比上漲5.2%，南非同比上漲4.2%，巴西同比上漲4.2%，明顯高於我國CPI漲幅。



值得注意的是，今年前4個月，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）各月分別上漲0.1%、0.1%、0.4%和0.9%，月度同比漲幅略有提高。



張前榮表示，PPI上漲主要受國際油價上漲、上年同期環比漲幅為負等因素影響。今年以來，PPI漲幅低於CPI漲幅，上下游價格走勢倒掛。