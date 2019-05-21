林郁方：蔡政府請鬼拿藥單　我們都是受害者　

林郁方。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立委”林郁方今天表示，蔡英文政府執政後大力推動新南向政策，開放南向國家免簽的結果，就是引來一大堆外籍人士賣淫，其目前要競選的台北萬華區居民就是最大受害者，一大堆東南亞女子在街上拉客賣淫，這讓居民怎麼教育小孩？蔡政府新南向政策完全失敗，也對不起萬華人民。



蔡英文政府執政滿三周年，國民黨智庫“國家政策研究基金會”今天召開“蔡英文執政三周年檢討：難堪的“國安”成績單”，由國民黨前“立委”、外交及國防組召集人林郁方主持，邀請前“外交部長”歐鴻鍊、前“國安會”諮詢委員邱坤玄等人與會。



林郁方在會中表示，蔡英文執政三年在“國安”外交和兩岸上就是一張不及格且難堪的成績單，兩岸沒有處理好，又對美國日本太多期望，台灣在國際上遭打壓時，美日沒法幫上忙，導致主權是受傷的，蔡政府努力想維護主權但方法錯了，這是請鬼拿藥單，我們都是受害者。



林郁方也舉例，蔡政府的新南向政策成效不彰，原旨在全面啟動新南向18國出口拓銷引擎，並減少對中國大陸的經濟依賴；但數據上來看，事實是2018年新南向出口減少，對大陸依賴反增。



而從2016年9月起，蔡政府給予菲律賓、泰國、馬來西亞等七個新南向國家免簽，越南、印尼等有條件式免簽，卻使非法從事打工、色情行業者因此暴增。林郁方說，他要競選的北市萬華區就是最大受害者，一大堆東南亞女子在街上拉客賣淫，這叫居民怎麼教育小孩，且一時半刻居民能搬到哪裡去？有錢搬家嗎？這樣流鶯進出的環境，就是蔡政府對不起萬華人民的鐵證。



林郁方強調，希望蔡英文不要再盲目地只拚選舉，不斷想盡辦法推辭民進黨初選時間，蔡是“中華民國總統”，要花更多心思推動好的政策，來維護主權，讓人民生活改善，但她都沒做到，其任期只剩一年，希望趕緊回神，不要只追求政治職位，想把賴清德做掉，如何讓兩岸穩定，開拓國際空間是最重要的，不是目前尷尬痛苦的環境，讓兩岸變得非常不和諧，希望能盡快改善，讓台灣在國際政治舞台更多發聲的機會。