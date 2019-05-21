大華網路報：賴清德困境　箭已射出、靶被移走

中評社香港5月21日電／大華網路報今天專欄說，前“行政院長”賴清德日前到嘉義市舉辦簽書會，提及黨內初選期程遙遙無期時，以引用朋友的話表示：“過去國民黨初選是先射箭再畫靶，現在箭都還沒射，靶就畫好了；目前遇到的困境，比國民黨還大，箭已經射出去了，但靶卻被移走了，現在要射往何處不知道。”網路流傳一張“看到失去箭靶的射箭高手”照片，貼切地描述賴清徳參與民進黨“總統”初選遇到的困境，引發網友不少迴響。



姑且不論國民黨的初選辦法近日才公布，拿來與民進黨早已公布的初選辦法相比，可謂是不倫不類，僅就民進黨一再變更初選時程而論，就可明白賴清德的感嘆可謂是其來有自。原本民進黨中央規劃初選的時程是，3月18至22日進行初選領表登記，4月4至9日舉辦政見發表會，10至12日進行民調，最後在4月17日由中執會公布該黨“總統”提名人選。



若按照原定的時程規劃，民進黨早已確定“總統”參選人，在國民黨參選人遲遲未能確定，以及台北市長柯文哲未明確參選情況下，搶得好整以暇、率先展開競選活動的先機。然而眾所周知的是，若按照原定時程舉行民調，賴清德的支持度極可能會領先蔡英文，將導致現任“總統”未能獲得執政黨提名競選連任的窘境，於是一連串未能按時辦理初選之光怪陸離的理由，就不斷出現。



民進黨“總統”初選提名五人小組，先是建議考量參與黨內“總統”初選的蔡英文適逢出訪，將提名時程順延一周，如需進行初選民調，原訂4月10至12日進行初選民調，順延至4月15至17日，中執會公布“總統”提名人選亦順延至4月24日。不料4月10日民進黨中執會，又決議將初選時程延至5月22日“立委”初選完成後，預計在5月31日前完成民調，6月5日公告“總統”提名人。



然而，民進黨中常會在5月1日開會討論，推翻5月22日開始初選、5月31日完成民調、6月5日公布提名人選的預定時程，詳細時程交由5月22日中執會開會討論。其間還爆發“總統府”秘書長陳菊、民進黨中常委陳明文對黨秘書長提前把時程外流有所不滿，甚至連“民進黨現在到底是秘書長制還是合議制”的重話都出現，開會火藥味十足，由此可見一斑。