外匯局通報17起外匯違規案件

中評社北京5月21日電／國家外匯局昨日通報了17起外匯違規典型案件，其中包括5起銀行案例、6起企業案例、6起個人案例，總罰款金額高達8444萬元。其中最高一筆罰款案例是一家公司虛構貿易背景對外付匯9285.8萬美元，被罰3734萬元人民幣。



本次通報還首次出現因實控人未按規定辦理登記形成逃匯的案件。被通報的五家銀行既有國有大行，也有股份行，有三家都涉及虛假轉口貿易付匯。六起個人違規案例有四起都與地下錢莊有關，還有一人在四年多時間裡累計私自購匯3.12億元用於境外購房等用途，被罰款2500萬元。



五家企業因逃匯被罰



此次被通報的六家企業有五家均因為虛構貿易背景對外付匯，構成逃匯行為被處罰，而且處罰信息都被錄入央行征信系統，給企業信用留下“污點”。



通報顯示，廣州揚帆貿易有限公司使用虛假提單，虛構貿易背景對外付匯9285.8萬美元。處以罰款3734萬元人民幣。這筆罰款也是本次通報案例中最高的一筆。



通報還顯示，山東清源集團有限公司被處以罰款309.74萬元人民幣。寧波慧力國際貿易有限公司被罰款509.84萬元人民幣。北京欣華陽商貿有限公司被罰款213.65萬元人民幣。泰豪電源技術有限公司被處罰款80萬元人民幣。



此外，鄉村基（重慶）投資有限公司實際控制人違規向境外母公司匯出利潤，構成逃匯行為，被罰款302萬元人民幣。這也是首次出現因實控人未按規定辦理登記形成逃匯的案件。



私自購匯3.12億境外買房被狠罰



此次通報的六起個人違規案例多是通過地下錢莊非法買賣外匯，這六個人都登上了外匯局“關注名單”管理，處罰信息也都被納入央行征信系統。



通報顯示，劉某通過地下錢莊分12筆匯入767.17萬港元，被處以罰款49.14萬元人民幣。湖北曹某通過地下錢莊非法買賣港元34筆，金額合計899.32萬元人民幣，被處以罰款71.95萬元人民幣。重慶籍彭某於通過地下錢莊購買美元16筆匯往境外，金額合計1383.58萬元人民幣，被處以罰款96.85萬元人民幣。安徽籍張某通過地下錢莊多次非法買賣港元，金額合計376.24萬元人民幣，被處以罰款45.2萬元人民幣。



此次最大一筆個人罰款接近2500萬元。浙江籍洪某向他人賬戶支付3.12億元人民幣，私自購買外匯，用於在境外購買房產等，被處以罰款2497萬元人民幣。



孫某利用34名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯後匯往境外賬戶，非法轉移資金合計244.62萬美元，用於境外投資等，被處以罰款83萬元人民幣。



（來源：北京青年報）