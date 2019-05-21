華為列美貿易黑名單　曾銘宗分析二大衝擊

藍委曾銘宗。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月21日電（記者 倪鴻祥）受中美貿易戰影響，華為遭美國商務部列入貿易黑名單，Google等大型企業也傳出終止與華為合作，外傳包括台積電在內至少15家台廠獲利大幅縮水，曾任馬政府“金管會主委”的中國國民黨“立委”曾銘宗今天上午接受中評社訪問時表示，盼美中雙方就相關的部分儘快協議達成結論，否則除了台商、台廠受影響外，消費群也會大受影響，而且影響範圍是全世界。



華為遭美國商務部列入貿易黑名單，未來華為如果未獲得美國政府同意，將不能取得美製零組件及與美國企業做生意。不過，為防止美國本土部分地區電信服務即刻受阻，決定給華為90天緩衝期，寬限至8月19日實施。摩根士丹利、瑞士信貸等四大外資研析影響，瑞信證券更模擬華為若暫停出貨，台積電等15家台廠獲利將大縮水。



曾任“金管會主委”、具有財經專業背景的曾銘宗分析，美國對華為的禁令，大致可分兩個衝擊，第一個衝擊最大的首先是終端的消費群，因為Google所屬的“Google Map”及“YouTube”等APP使用量很大，所以華為一旦停止和Google合作，會對終端的消費者影響很大，所以對華為的衝擊非常大。



第二個衝擊是對台灣的供應鏈的衝擊。因為一個生產供應鏈的形成，絕非一蹴可成，而是多年來相互合作的成果，所以華為列入美國黑名單，Google也終止與華為合作的情況下，屬於手機零組件生產供應鏈的台商、台廠也就會有問題，而且短期間如果想要改接其他手機大廠的生產訂單作為替代的話，也會有他的難處。



他指出，手機的零組件雖然有些基本配件是標準化規格，但每個品牌的手機都有它的差異性，供應鏈廠商提供的零組件，不論是價格、品質或供應的時程等等，都有一定的規格與產量規畫，所以牽涉的非常廣，外界不容易看出來台商、台廠受影響的程度，只有被牽連到的台商、台廠會感受到嚴重的衝擊。



曾銘宗呼籲兩邊相對的報復，對中國大陸也好，對美國也好，或對整體世界經濟的影響都有相當大的衝擊，所以希望美中雙方就相關的部分儘快協議達成結論，否則除了台商、台廠受影響外，消費群也會大受影響，而且影響範圍是全世界。