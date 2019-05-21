連雲港“藥神案”二審開庭，律師作無罪辯護（圖片來源：北京頭條客戶端） 中評社北京5月21日電／備受關注的江蘇連雲港“藥神案”迎來二審。北京青年報記者獲悉，5月20日上午，林永祥等15名被告人銷售假藥案二審開庭。此前的一審中，連雲港中級人民法院認定林永祥等15名被告人犯銷售假藥罪，分別對林永祥等11名被告人判處有期徒刑3年9個月至6年6個月不等的刑罰，另有1人被判處緩刑，3人免予刑事處罰。



現實版“藥神”



從印度購進藥品再出售



連雲港中院經審理查明，2011年至2014年7月間，被告人林永祥、韓柏龍、何永高等人，通過印度人ANKIT（音）購進大批“吉非替尼”（又稱“易瑞沙”）、“甲磺酸伊馬替尼”（又稱“格列衛”）等藥品，然後在國內通過網絡或到醫院向醫生、患者推銷等方式，加價銷售。



2013年初到2014年7月間，由林永祥作為ANKIT的代理人，向中國內地銷售無進口批文的“易瑞沙”“格列衛”等藥品。後林永祥聯繫被告人何永高、韓柏龍等人，由ANKIT在印度將上述藥品運到香港，然後由林永祥安排他人裝藥品夾帶到廣東深圳，並通過快遞發送給何永高等人。到案發，林永祥通過上述銷售“易瑞沙”等藥品共計350餘萬元。