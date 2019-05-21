美商人思維難成功？巴嚴詞拒絕“世紀協議”

中評社北京5月21日電／通過招商引資解決巴以持續數十年的衝突？當地時間19日，白宮宣布將在巴林召開會議討論美國中東和平計劃第一部分的內容，即經濟項目。當天下午，巴勒斯坦總統發言人表示，沒有政治內容的和平計劃是“徒勞無用的”。大部分媒體，特別是阿拉伯國家媒體認為，這份被稱為“世紀協議”的和平計劃行不通。



綜合美國有線電視新聞網（CNN）等媒體19日的報道，白宮當天宣布，從6月25日到26日在巴林首都麥納麥舉辦一場“經濟研討會”，邀請各國財長和全球工商界領袖與會，討論“世紀協議”中的經濟合作內容。此次研討會的主題為“帶來和平的繁榮”。美國匿名高級官員透露，與會代表將探討4個主要議題，分別是基礎設施建設、工業、對該地區人民進行賦權和投資以及政府管理改革。中東和平計劃還包括引進低息貸款、私人資本等方面資金的內容，該計劃是要讓相關地區“更適於投資”。



美國總統高級顧問庫什納是這份中東和平計劃的主要負責人之一。據說他是在借鑒了日本、新加坡等國的發展經驗之後，才制定了“世紀協議”經濟部分的內容。庫什納19日在一份聲明中說， 巴勒斯坦以及所有中東人民有權利擁有一個有尊嚴的未來以及提高生活質量的機會。不過，“世紀協議”的第一部分刻意忽略了很多政治難題，如巴勒斯坦建國、耶路撒冷的地位等問題。CNN19日報道稱，這些問題才是導致巴以這麼多年來一直沒有實現和平的主要障礙。



對此，上述美國匿名高官表示，華盛頓承認經濟計劃應該與政治計劃緊密結合，但此次研討會是要強調沒有穩定的經濟和發展機會，就沒有和平。據英國《衛報》報道，美國官員表示，6月的會議將向中東地區的民眾展示，巴以和平將給該地區帶來怎樣的經濟發展機遇。此次會議舉行時間的宣布，將為中東和平計劃後續內容的發布鋪平道路。



雖然歷時兩年多時間才完成，但是華盛頓的中東和平計劃並不被看好。《紐約時報》19日評論稱，庫什納希望用商人的思維解決巴以問題。美國試圖在巴林“經濟研討會”上得到海灣富國以及歐亞“捐贈者”的融資承諾，引誘巴勒斯坦及其盟友在政治上做出讓步，以此解決巴以長達數十年的衝突。國際社會此前也召開過類似的經濟會議，但是並未帶來和平。



美國政府此前負責中東和談的官員大衛·米勒認為，任何有吸引力的和平計劃都應該是一攬子計劃，華盛頓現在拋出的計劃並不涉及巴以衝突的核心問題，這樣解決問題的思維方式是本末倒置。布魯金斯學會中東問題專家塔瑪拉·維茨表示，只包含經濟願景而沒有政治願景的和平計劃會讓巴勒斯坦以及中東地區的民眾覺得，這是妄圖收買巴勒斯坦，會使目前的政治環境變得更糟。



19日，巴勒斯坦總統阿巴斯的發言人魯代納告訴CNN，白宮的中東和平計劃不會有用，巴勒斯坦人不接受任何不包括巴勒斯坦建國的計劃。魯代納表示，是否參加此次研討會將由阿巴斯決定。他說，華盛頓3月也舉辦了類似會議，當時巴勒斯坦選擇不參加。



阿拉伯媒體基本上也是齊聲反對華盛頓的“世紀協議”。約旦《憲章報》稱，中東和平計劃應該是全方位的，而不是支離破碎、顧此失彼的，應該解決巴難民回歸以及猶太定居點等問題。埃及《祖國報》撰文稱，美國應該摒棄偏袒以色列的立場，基於歷史和現實制定令人信服的方案，這樣巴以之間的矛盾才可能得到化解。美國現在更多的是照顧以色列的利益，不斷邊緣化巴勒斯坦，這使不少阿拉伯人感到灰心喪氣，這也是巴勒斯坦人不斷鬧事發洩不滿的原因。



（來源：環球時報）