韓國瑜重批蔡政府卡高雄　揚言院會見

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月21日電（記者 蔣繼平）針對大林蒲遷村計劃、前瞻計劃高雄捷運黃線延伸案都停滯，中國國民黨高雄市長韓國瑜今日在市議會再度批評“太多中央卡高雄的動作”。韓國瑜受訪時表示，自從高雄市換人執政後，重大建設“只聽樓梯響，不見人下來”，下次會直接到大林蒲跟居民、石化業者一起開直播，甚至議會開議結束後親自參加院會向院長報告，希望中央加速進度。



韓國瑜在21日上午接受國民黨議員方信淵及黃紹庭質詢時，提到蔡英文、和昔日對手陳其邁在去年九合一選舉前，都承諾包含推動大林蒲遷村計劃、前瞻計劃高雄捷運黃線延伸案，但自從他上任後都停滯，呼籲中央不要一直“卡高雄”。



韓國瑜受訪時表示，大林蒲遷村案會影響台灣未來幾十年石化工業發展，他自己能不能活著到那時候看到都不知道，希望“行政院”跟市府一起配合。不過韓也批評“現在只開過一次會，聽到樓梯響就沒有人下來了”，他希望“行政院”正式面對新經濟循環專業區（俗稱為石化專區），加快案子速度。



媒體作勢詢問“會認為是一種選前的政策買票嗎？”韓國瑜表示，不排除這樣的懷疑。去年選舉投票前一個月，“行政院長”跑到大林蒲拍胸脯說要幫辦理遷村，林園捷運線也是投票前，“總統”來跟其他候選人都來了，保證林園捷運會通，結果韓國瑜當上市長後，案子掉在那裡沒動靜，或連一個規劃費都不給。



韓國瑜表示，太多中央卡高雄的動作，覺得這是沒有意義的，對高雄建設一點幫助也沒有。



韓國瑜也嗆，如果下次要開直播，不會再用靜態的了，會直接到大林蒲跟居民、石化業者一起開直播，讓“行政院”傾聽石化業者及居民的心聲，這樣效果比較大一點。另外只要市議會開議時間結束後，也會親自參加“行政院”院會，當面跟院長報告。