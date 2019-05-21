烏克蘭新總統就職　誓言實現頓巴斯停火

中評社北京5月21日電／和支持者擊掌、跳起來親吻民眾，烏克蘭喜劇演員澤連斯基20日的總統就職典禮可謂別開生面。不過在接下來的任期內，要完成他就職後宣布的兩項任務：實現頓巴斯地區停火和恢復對克里米亞的控制，光擊掌、親吻是不夠的，澤連斯基面臨著巨大挑戰。



這位現年41歲的總統沒有像他的“前任”一樣乘汽車去就職，而是在保鏢的護衛下步行到議會，“複制”了他在自己所主演的熱播劇《人民公僕》中的橋段。《環球時報》記者在現場看到，通往議會大廈的道路事先被1米來高的布圍了起來。這位當選總統走在過道上，熱情地和周圍群眾打招呼，舉起雙手衝尖叫的人們示意，輕揍這個人一拳，緩拍那個人肩膀一下，還和一名女性支持者合拍，場面相當熱烈。



“我的第一個任務是實現頓巴斯地區停火”，據俄羅斯《觀點報》20日報道，在宣讀完誓詞並收到象徵總統權力的印章之後，澤連斯基發表就職演講，稱“願意對話”，以便讓烏克蘭俘虜回國。他表示，願意以自己的聲望、民意支持率為賭注換取和平。這位烏克蘭史上最年輕的總統表示，自己的第二個任務是恢復對克里米亞和頓巴斯的控制。他用俄語對上述兩個地區的民眾喊話說，他們是烏克蘭人，“我們不僅失去了領土，而且還失去了最重要的人民”。在內政方面，澤連斯基在就職後宣布解散議會，並呼籲政府官員給“那些為下一代考慮的人”騰出位置。在總統就職儀式後，烏克蘭國防部長波爾托拉克提出辭職，而此前已有數名政府高官提出了辭職。



俄新社20日稱，俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，如果澤連斯基能夠實現頓巴斯地區停火，普京總統將向他表示祝賀。不過，克里米亞是俄聯邦的一個地區，不存在歸屬權問題。“今日俄羅斯”電視台20日稱，俄羅斯專家認為，從澤連斯基的就職演說就可以看出，俄烏關係不會變暖，兩國可能會建立經濟對話，但相互取消經濟制裁在短期內不會實現。他們還認為，烏克蘭會繼續實施親西方政策。俄塔社稱，前往基輔觀禮的美能源部長佩里稱，華盛頓承諾將繼續支持烏克蘭捍衛獨立和追求自由，期待與澤連斯基進行合作。



在對華關係上，烏克蘭總統政治顧問兼新聞發言人拉祖姆科夫表示，澤連斯基重視發展對華關係。早在2013年，他就同中國開展了文化交流活動。隨著烏新政府的誕生，烏中關係將迎來新的發展機遇。澤連斯基對中國改革開放成就表示欽佩，希望在反腐等領域學習借鑒中國經驗。



（來源：環球時報）