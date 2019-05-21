盟友要價高　內塔尼亞胡組閣之路太難

中評社北京5月21日電／四度獲得連任的以色列總理內塔尼亞胡，組閣之路困難重重，而造成這一情況的主要原因是盟友要價過高。



據《耶路撒冷郵報》19日報道，內塔尼亞胡需要聯合5個極右翼、右翼政黨和極端正統派猶太政黨，在5月29日之前完成組閣。不過，這並不容易，原因有二：一是上述5個利庫德集團的“天然盟友”，彼此之間並不一定是盟友，利益訴求存在衝突；二是因為內塔尼亞胡面臨多項指控，他急於完成組閣然後通過立法使自己免上法庭，這就使得其他政黨“獅子大開口”，要求獲得更多的政府高級職位。內塔尼亞胡日前埋怨稱，一些政黨提出了“不可能實現的要求”，比如某個政黨只獲得了4個議席，但是要求這4個人都成為部長。報道暗示，內塔尼亞胡所說的這個政黨是全民黨。內塔尼亞胡19日再度召集右翼黨派領導人開會，要求他們“腳踏實地”，為組建聯合政府共同做出努力。



此外，《中東時報》稱，內塔尼亞胡還表示，“以色列是我們的家園黨”領導人利伯曼是組閣的主要障礙。《以色列時報》稱，手中只有5個議席的以色列前防長利伯曼開出了很不合理的條件，包括利伯曼官複原職、調整政教關係等。



《以色列時報》稱，如果內塔尼亞胡在截止日期前組閣失敗，組閣任務將落到中左翼政黨藍白黨的領導人本尼·甘茨頭上。《中東觀察》稱，考慮到甘茨不願與阿拉伯政黨合作，他也很可能組閣失敗。如果發生這一情況，則意味著沒有議員有能力組閣，以色列將面臨重新選舉。



數名利庫德集團成員在接受以色列《新消息報》網站採訪時表示，該黨有可能由於組閣談判進入死胡同，呼籲重新舉行大選。這意味著不到兩個月的時間內，以色列選民又得回到投票站。不過《中東箴言報》援引另一名利庫德集團消息人士的話稱，儘管在以色列政治史上鮮有先例，但內塔尼亞胡正考慮繞開“以色列是我們的家園黨”，組成一個擁有60個議席的少數黨政府。



（來源：環球時報）