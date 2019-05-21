北京成功緝捕在逃24年的重要職務犯罪嫌疑人（圖片來源：海洛創意） 中評社北京5月21日電／據中紀委消息，5月15日，在中央追逃辦、北京市紀委監委的統籌協調下，北京市追逃辦和大興區紀委監委主動出擊、靶向追逃，一天之內同時收網，分別在安徽省合肥市、淮北市成功將在逃24年的重要職務犯罪嫌疑人賈玉剛、賈玉鑄兄弟二人抓獲歸案。



賈玉剛，男，1960年4月13日出生，原農業銀行大興支行黃村鎮信用社主任。賈玉鑄，男，1962年11月16日出生，賈玉剛弟弟，原北京市縫紉機廠職工。1992年至1995年，賈玉剛、賈玉鑄兄弟二人，利用賈玉剛在農業銀行大興支行黃村鎮信用社擔任主任的職務便利，先後多次挪用公款共計人民幣6500餘萬元進行個人投資，二人行為涉嫌挪用公款罪。案發後二人於1995年10月15日畏罪潛逃。由於涉案資金巨大，該案是當時北京市影響較大的職務犯罪案件，社會廣泛關注。



賈玉剛、賈玉鑄潛逃後即失去蹤跡，該案一直未有實質突破，二人變換身份藏匿於安徽24年，編造虛假經歷瞞住周圍人過上另外人生，並利用腐敗收益開公司企圖洗白犯罪所得。國家監察體制改革後，北京市追逃辦將此案列為重點督辦案件，多次與大興區紀委監委研究會商，全力開展追逃追贓工作。大興區紀委監委專門成立追逃工作組，紀委書記擔任組長，專人、專責、專職開展追逃工作，保證工作進度和質量。專案組面對該案案發時間久遠、案發地區變化大、有價值線索信息少等困難，重新梳理排查基礎信息，耐心尋找案件突破口，走訪全國多地，利用多種科技手段，深挖細查，最終鎖定賈玉剛、賈玉鑄藏匿地點。兵貴神速，京皖兩地追逃部門通力協作，果斷分兵兩路同時出擊，將二人抓捕歸案，當年驚動京城的職務犯罪嫌疑人落入法網，該案勝利告破。



法網恢恢，疏而不漏，再狡猾的“狐狸”也最終無法逃脫“獵人”布下的天羅地網。賈玉剛、賈玉鑄兄弟二人的歸案，是紀委監委和公安機關密切協作、精准追逃的成功案例，是追逃人員矢志不渝、永不放棄的精神體現。無論腐敗分子逃亡時間多長，藏匿地點多深，高懸的追逃利劍都不會放過，正義終究不會缺席。



（來源：新京報）